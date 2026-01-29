अयोध्या जिला जेल से दो कैदी फरार, मचा हड़कंप, अधीक्षक समेत 6 सस्पेंड

Two prisoners escape from Ayodhya jail: अयोध्या से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिला जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिला जेल से दो कैदी फरार हो गए हैं। फरार कैदियों की पहचान गोलू अग्रहरि उर्फ सूरज अग्रहरी, निवासी अमेठी और शेर अली, निवासी सुल्तानपुर के रूप में हुई है। इस मामले में जेल अधीक्षक समेत 5 अन्य कर्मियों को भी निलंबित किया गय है।

बताया जा रहा है कि दोनों कैदी गंभीर मामलों में जेल में निरुद्ध थे। गोलू अग्रहरि हत्या के प्रयास के मामले में जेल में बंद था, जबकि शेर अली बलात्कार के आरोप में न्यायिक हिरासत में था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दोनों कैदियों ने बैरक की दीवार तोड़ी और उसके बाद जेल की बाउंड्री वॉल कूदकर फरार हो गए।

कैदियों के फरार होने की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद तुरंत पुलिस और जेल प्रशासन की कई टीमें गठित की गईं और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। जिले की सीमाओं पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी जेल एसके मैत्रीये मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। डीजी जेल पीसी मीणा ने इस मामले में वरिष्ठ जेल अधीक्षक यूसी मिश्रा, जेलर जेके यादव, डिप्टी जेलर मयंक त्रिपाठी एवं तीन जेल वार्डन को निलंबित किया गया है।

जेल की सुरक्षा व्यवस्था, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और लापरवाही के बिंदुओं की गहन जांच की जा रही है। फिलहाल फरार कैदियों की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है।

Edited by: Vriendra Singh Jhala