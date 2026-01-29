गुरुवार, 29 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. महात्मा गांधी
  4. what happened after gandhi was shot by nathuram godse
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 29 जनवरी 2026 (15:07 IST)

नाथूराम गोड़से द्वारा महात्मा गांधी को गोली मारे जाने के बाद क्या हुआ?

नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी
30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 बजे जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को तीन गोलियां मारीं, तो उसके तुरंत बाद देश में भारी अफरा-तफरी, दुख और राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल बन गया। इसके बाद ब्राह्मण विरोधी दंगे प्रारंभ हो गए और लोगों को घर से निकालकर जिंदा जलाए जाने के समाचार के समाचार भी समाने आने लगे। जानिए विस्तार से।
 
  1. गोडसे की गिरफ्तारी और भीड़ का गुस्सा
  2. गांधी जी की मृत्यु और नेहरू का संबोधन
  3. ब्राह्मणों का नरसंहार
  4. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाया गया आरोप
  5. मुकदमा और अदालती कार्यवाही
  6. फांसी की सजा
  7. अस्थियों का विसर्जन
  8. फांसी की सजा माफ करने की अपील
  9. नाथूराम गोडसे शहीद या आतंकवादी?

1. गोडसे की गिरफ्तारी और भीड़ का गुस्सा

गोली चलाने के तुरंत बाद नाथूराम गोडसे ने भागने की कोशिश नहीं की। उसने हाथ ऊपर कर दिए और पुलिस को बुलाया। पास खड़े लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उसे भीड़ से बचाया और तुगलक रोड थाने ले गई।
 

2. गांधी जी की मृत्यु और नेहरू का संबोधन

गांधी जी को तुरंत बिड़ला हाउस के भीतर ले जाया गया, जहाँ कुछ ही समय बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उसी रात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो (AIR) पर देश को संबोधित करते हुए भावुक शब्दों में कहा:
 
"हमारे जीवन से रोशनी चली गई है और चारों तरफ अंधेरा है..."
 

3.  ब्राह्मणों का नरसंहार

गांधी जी की हत्या के बाद देश के कई हिस्सों, विशेषकर महाराष्ट्र में ब्राह्मण विरोधी हिंसा भड़क उठी, क्योंकि गोडसे एक चितपावन ब्राह्मण था। चितपावन ब्राह्मणों को घर से निकालकर जिंदा जला दिया गया। लाखों ब्राह्मणों को पलायन करना पड़ा। हजारों ब्राह्माणों को मौत के घाट उतार दिया गया। 
 

4. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाया गया आरोप

लोगों में यह अफवाह फैल गई की नाथूराम गोड़से संघ से जुड़ा आदमी था। स्थिति को बिगड़ने से रोकने और गांधी जी की विचारधारा की रक्षा के लिए तत्कालीन गृहमंत्री सत्यव्रत सरदार वल्लभभाई पटेल ने 4 फरवरी 1948 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर प्रतिबंध लगा दिया (जो बाद में हटा लिया गया था)।
 

5. मुकदमा और अदालती कार्यवाही

गांधी हत्या का मुकदमा दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में चला।
आरोपी: नाथूराम गोडसे के साथ नारायण आप्टे, विनायक दामोदर सावरकर और 6 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया।
सावरकर की रिहाई: सबूतों के अभाव में वीर सावरकर को बरी कर दिया गया।
गोडसे का बयान: गोडसे ने अदालत में अपना लंबा बयान दिया, जिसमें उसने गांधी जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण और विभाजन का आरोप लगाकर अपनी कार्रवाई को सही ठहराया।
 

6. फांसी की सजा

10 फरवरी 1949 को अदालत ने फैसला सुनाया। नाथूराम गोडसे और मुख्य साजिशकर्ता नारायण आप्टे को फांसी की सजा दी गई। अन्य दोषियों को उम्रकैद मिली। 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में गोडसे और आप्टे को फांसी दे दी गई।
 

7. अस्थियों का विसर्जन

गांधी जी की अंतिम यात्रा में करीब 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। उनकी अस्थियों को देश की विभिन्न पवित्र नदियों में विसर्जित किया गया। गोडसे की अंतिम इच्छा थी कि उसकी अस्थियां तब तक विसर्जित न की जाएं जब तक 'अखंड भारत' का सपना पूरा न हो जाए (उसकी अस्थियां आज भी पुणे में सुरक्षित रखी हैं)।
 

8. फांसी की सजा माफ करने की अपील:

गांधी जी के दो बेटों, मणिलाल और रामदास गांधी ने गोडसे की फांसी की सजा को माफ करने की अपील की थी, क्योंकि उनका मानना था कि उनके पिता अहिंसा के पुजारी थे और किसी को मृत्युदंड देने के पक्ष में नहीं होते। हालांकि, सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया था।
 

9. कौन थे नाथूराम गोड़से?

जीवन और विचार: नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुआ था। वह एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। गोडसे ने अपने जीवन में हिंदू राष्ट्रवाद के विचारों को अपनाया और हिंदू महासभा में शामिल हो गए। वे कभी भी RSS से नहीं जुड़े थे। 
 
क्यों की गांधीजी की हत्या: गोडसे ने गांधी को भारत के विभाजन और मुसलमानों के प्रति उनकी नीतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। गोडसे का मानना था कि यदि धर्म के नाम पर हो रहा है विभाजन तो मुसलमानों को यहां रोकना हिंदुओं के भविष्‍य को असुरक्षा में डालना सिद्ध होगा। गोली मारने के बाद भी गोडसे ने कहा कि उसने वही किया जो उसे करना था और उसे कोई पछतावा नहीं था।
 

10. नाथूराम गोडसे शहीद या आतंकवादी?

नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी। उनकी फांसी के बाद, उनके समर्थकों ने उन्हें एक शहीद के रूप में सम्मानित किया। नाथूराम गोडसे की हत्या और उनके विचारों को लेकर बहुत विवाद है। कई लोगों ने उनकी आलोचना की है और उन्हें एक आतंकवादी कहा है। हालांकि, कुछ लोगों ने उनके विचारों का समर्थन किया है और उन्हें एक हिंदू राष्ट्रवादी के रूप में देखा है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पापा, मैं अजित पवार के साथ बारामती जा रही हूं, एयर होस्टेस पिंकी की आखिरी कॉल, भावुक पिता ने क्या बताया

पापा, मैं अजित पवार के साथ बारामती जा रही हूं, एयर होस्टेस पिंकी की आखिरी कॉल, भावुक पिता ने क्या बतायाPinky Mali News : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) के साथ उड़ान भर रही फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की आखिरी बातचीत उनके पिता से हुई थी। पिंकी ने अपने पिता शिवकुमार माली को फोन पर बताया था- पापा, मैं अजित पवार के साथ जा रही हूं। कल होटल पहुंचकर बात करूंगी।

कौन थे अजीत पवार का जेट उड़ाने वाले कैप्टन सुमित कपूर, Learjet का माना जाता था Expert

कौन थे अजीत पवार का जेट उड़ाने वाले कैप्टन सुमित कपूर, Learjet का माना जाता था ExpertWho were Captains Sumit Kapoor : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की पुणे के बारामती में लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने से मौत हो गई है। विमान को पायलट कैप्टन सुमित कपूर और को-पायलट शांभवी पाठक उड़ा रहे थे। मीडिया खबरों के मुताबिक कैप्टन सुमित कपूर विमानन जगत के बहुत पुराने खिलाड़ी थे। उनके पास 16,000 घंटे से अधिक उड़ान भरने का विशाल अनुभव था।

कौन थीं अजित पवार का प्लेन उड़ाने वाली कैप्टन शांभवी पाठक, 25 साल उम्र में दर्दनाक मौत, कितने साल का था अनुभव, MP से क्या था कनेक्शन, कैसे भरी थी सपनों की उड़ान

कौन थीं अजित पवार का प्लेन उड़ाने वाली कैप्टन शांभवी पाठक, 25 साल उम्र में दर्दनाक मौत, कितने साल का था अनुभव, MP से क्या था कनेक्शन, कैसे भरी थी सपनों की उड़ानcaptain sumit first officer shambhavi pathak details : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का बारामती एयरपोर्ट पर एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। इस हादसे में पवार के साथ विमान की को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक (shambhavi pathak) की भी मौत हो गई। शांभवी पाठक विमानन क्षेत्र (Aviation) का एक उभरता हुआ चेहरा थीं। को-पायलट शांभवी पाठक, एक प्रशिक्षित कॉमर्शियल पायलट थीं।

क्या था 70,000 करोड़ का सिचाई घोटाला, कैसे जुड़ा था अजित पवार का नाम

क्या था 70,000 करोड़ का सिचाई घोटाला, कैसे जुड़ा था अजित पवार का नामअजित पवार का व्यक्तित्व हमेशा दो पाटों के बीच रहा। एक तरफ जहां उनके काम करने की शैली और कार्यकर्ताओं के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें 'जननेता' बनाया, वहीं उनके करियर के साथ जुड़ा 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का वह अमिट दाग भी सुर्खियों में रहा। हालांकि जांच एजेंसियों ने क्लोजर रिपोर्ट पेश कर उन्हें राहत दी थी।

अजित पवार की तरह विमान हादसे में गई थी इन दिग्गजों की जान, देखें Photos

अजित पवार की तरह विमान हादसे में गई थी इन दिग्गजों की जान, देखें Photosमहाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। यह विमान बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। भारतीय राजनीति के इतिहास में कई ऐसे काले पन्ने हैं जब देश ने अपने चमकते सितारों को आसमान की गहराइयों में खो दिया।

और भी वीडियो देखें

गांधीजी की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण, मौलिक कविता: शांत पथ का यात्री

गांधीजी की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण, मौलिक कविता: शांत पथ का यात्रीमहात्मा गांधी की पुण्यतिथि (30 जनवरी) पर बापू के त्याग, अहिंसा और उनके अमर विचारों को समर्पित एक भावपूर्ण कविता: गोलियों की आवाज़ से नहीं, तू सत्य की गूंज से अमर हुआ, हिंसा के अंधेरों में भी तेरा दीपक कभी न मरा। न शस्त्र उठाए, न सिंहासन मांगा, बस चरखे की धुन में देश जगाया,

संसद में किसने कहा, सोने और चांदी की कीमतें बेकाबू, ग्रामीण भारत की कमर टूटी

संसद में किसने कहा, सोने और चांदी की कीमतें बेकाबू, ग्रामीण भारत की कमर टूटीGold Silver rates in India : कांग्रेस सांसद नीरज दांगी ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि देश में सोने और चांदी की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं। ग्रामीण भारत - विशेष रूप से महिलाओं और विवाह योग्य परिवारों की कमर टूट चुकी है। पिछले 13 महीनों में चांदी की कीमतों में 306% और सोने की कीमतों में 111% की वृद्धि देखने को मिली है।

नाथूराम गोड़से द्वारा महात्मा गांधी को गोली मारे जाने के बाद क्या हुआ?

नाथूराम गोड़से द्वारा महात्मा गांधी को गोली मारे जाने के बाद क्या हुआ?30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 बजे जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को तीन गोलियां मारीं, तो उसके तुरंत बाद देश में भारी अफरा-तफरी, दुख और राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल बन गया।

अयोध्या जिला जेल से दो कैदी फरार, मचा हड़कंप, अधीक्षक समेत 6 सस्पेंड

अयोध्या जिला जेल से दो कैदी फरार, मचा हड़कंप, अधीक्षक समेत 6 सस्पेंडTwo prisoners escape from Ayodhya jail: अयोध्या से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिला जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिला जेल से दो कैदी फरार हो गए हैं। फरार कैदियों की पहचान गोलू अग्रहरि उर्फ सूरज अग्रहरी, निवासी अमेठी और शेर अली, निवासी सुल्तानपुर के रूप में हुई है।

चांदी 4 लाख पार, मात्र 8 माह में कैसे 3 लाख से ज्यादा बढ़े दाम

चांदी 4 लाख पार, मात्र 8 माह में कैसे 3 लाख से ज्यादा बढ़े दामSilver Price in India : भारत में गुरुवार को चांदी MCX के साथ ही सराफा बाजार में भी 4 लाख के पार पहुंची गई। 21 may 2025 को 1 लाख का सोना मात्र 8 माह में 4 लाख से पार पहुंच गया। चांदी की तेज चाल ने निवेशकों को हैरान कर दिया।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com