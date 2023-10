रेल की 2 बोगियों में आग से हड़कंप, मथुरा से झांसी जा रही थी ट्रेन

रेल की 2 बोगियों में आग से हड़कंप, मथुरा से झांसी जा रही थी ट्रेन

Stir due to fire in 2 bogies of train : उत्तर प्रदेश के आगरा में एक ट्रेन की 2 बोगियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। पातालकोट एक्सप्रेस (14624) ट्रेन मथुरा से झांसी की तरफ जा रही थी, जैसे ही यह भांडई रेलवे स्टेशन के निकट पहुंची ट्रेन की जनरल 2 बोगियों में आग लग गई।





आसपास के लोगों ने ट्रेन से धुआं और लपटें उठती देखीं तो वह चींखते हुए मदद के लिए दौड़ पड़े। गनीमत रही कि वक्त रहते ही ट्रेन को रोककर आग में घिरे दोनों कोच को अन्य बोगियों से अलग कर उसमें सवार यात्रियों को सकुशल उतार लिया गया।

मिली जानकारी के मुताबिक, दोपहर पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन मथुरा से झांसी के लिए रवाना हुई थी। कैंट क्षेत्र से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर भांडई रेलवे स्‍टेशन को पार करते ही अचानक जनरल दो बोगियों में धुआं और आग की लपटें उठने लगीं। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों का दम घुटने लगा और वह सहम गए।





जनरल की दोनों बोगियों में चीख-पुकार के साथ अफरातफरी मच गई। मौके पर रेलवे के अधिकारी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत पहुंच गईं। दमकलकर्मियों ने दोनों बोगियों पर पानी की बौछार करते हुए काबू पा लिया है। गनीमत रही कि हादसे में कोई भी यात्री गंभीर रूप चोटिल नहीं हुआ।