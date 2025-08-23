UP : आवारा कुत्तों का BBA स्टूडेंट पर हमला, छात्रा के चेहरे की रंगत बिगड़ी, गाल और नाक पर 17 टांके

UP : आवारा कुत्तों का BBA स्टूडेंट पर हमला, छात्रा के चेहरे की रंगत बिगड़ी, गाल और नाक पर 17 टांके
Kanpur Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, यहां आवारा कुत्तों ने BBA की छात्रा पर हमला करते हुए मुंह नोंच डाला। डॉग के हमले में छात्रा का गाल 2 हिस्सों में कट गया और उसकी नाक और गाल पर 17 टांके आए हैं। छात्रा की दिल दहला देने वाली चीख सुनकर आसपास के लोग डंडा लेकर दौड़े और स्ट्रीट डॉग को भगाया। घायल छात्रा को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।
कानपुर के श्याम नगर स्थित मकान नंबर ई-59 केडीए कॉलोनी देहली सुजानपुर रामपुरम फेस-1 में आशुतोष साहू का परिवार रहता है। आशुतोष के साथ उनके दिवंगत भाई वीरेंद्र स्वरूप का परिवार भी रहता है। उनकी 21 वर्षीय भतीजी वैष्णवी बीबीए फाइनल ईयर में है और वह अपने कॉलेज एलन हाउस रूमा से 20 अगस्त को घर वापस आ रही थी।
जैसे ही वह मधुवन पार्क के निकट पहुंची तो वहां आवारा कुत्तों के झुंड और बंदरों में झगड़ा हो रहा था। इसी दौरान तीन कुत्तों ने वैष्णवी को घेरते हुए पर हमला बोल दिया, जिससे उसके मुंह और नाक गहरा घाव हो गया, इसी के साथ उसके शरीर पर कई जगह काटते हुए जख्म कर दिए। स्ट्रीट डॉग ने मुंह को इस तरह नोचा कि पीड़िता का सीधा गाल दो हिस्सों में कट गया, नाक को भी काटते हुए लहूलुहान कर दिया।
चेहरे के साथ ही शरीर के ऊपर काटने के बाद भी वैष्णवी ने हिम्मत नहीं हारी, उसने हमले के बाद भी भागने का प्रयास किया, लेकिन कुत्तों ने उसे गिरा लिया। स्थानीय लोगों ने लड़की की चीख-पुकार सुनी तो वह अपने घरों से डंडा लेकर सड़क पर भागे और वैष्णवी को कुत्तों से छुड़वाया, लेकिन तब तक वह लहूलुहान हो चुकी थी। छात्रा से उसके परिवार का नंबर लेकर सूचना दी गई और उसे कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी हालत नाजुक है।
डॉक्टरों ने उसके चेहरे पर 17 टांके लगाए हैं। बेटी की यह हालत देखकर मां का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं घटनास्थल के आसपास के लोग कुत्ते का नाम सुनते ही भयभीत हो रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आवारा कुत्ते जानलेवा साबित हो सकते हैं, मगर डॉग लवर्स क्या इस छात्रा के खोए हुए चेहरे की रंगत फिर से लौटा पाएंगे।
