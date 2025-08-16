शनिवार, 16 अगस्त 2025
Written By Author नवीन रांगियाल

Protest for dogs in indore: जो बेजुबानों को बचाएगा, हमारा वोट पाएगा, इंदौर में तेज हुआ डॉग सेव प्रोटेस्‍ट

Dog
डॉग को सड़कों से हटाकर शेल्‍टर हाउस में भेजेने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का देशभर में विरोध हो रहा है। सेलिब्रेटी से लेकर आम लोगों तक डॉग के पक्ष में विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से अपना आदेश वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
इंदौर में यह प्रोटेस्‍ट बिल्‍कुल अलग अंदाज में किया गया। यहां हाथों में तख्‍तियां और जबान पर डॉग को बचाने की गुहार के साथ हजारों लोग सड़कों पर उतरे। उन्‍होंने नारा दिया कि जो बेजुबानों को बचाएगा, हमारा वोट पाएगा। उन्‍होंने साफ साफ कहा कि जो भी सरकार बेजुबान जीवों को बचाने में हमारी मदद करेगी, उसे हमारा वोट मिलेगा।
बता दें कि दिल्‍ली में लगातार डॉग लवर्स प्रदर्शन कर कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि स्‍ट्रीट डॉग्‍स को शेल्‍टर हाउस न भेजा जाए। इसी तर्ज पर इंदौर में 15 अगस्‍त को पलासिया स्‍क्‍वैयर पर शहर के डॉग लवर्स ने प्रदर्शन किया। इसमें हजारों डॉग लवर्स, आम नागरिक और एनिमल एक्‍टिविस्‍ट शामिल हुए।
वैक्‍सिनेशन में विफल रहे प्रशासन : डॉग के अधिकारों के लिए लडने वाले और एनिमल लवर मल्‍खान सिंह ने वेबदुनिया को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश से कुत्‍तों की समस्‍या हल नहीं होगी, कोर्ट को अन्‍य विकल्‍पों पर विचार करना चाहिए। उन्‍होंने बताया कि डॉग सोसायटी का हिस्‍सा है, उन्‍हें शेल्‍टर हाउस में भेजने से उनका जीवन नर्क हो जाएगा। उन्‍होंने कहा कि हकीकत यह है कि प्रशासन कुत्‍तों के वैक्‍सिनेशन में पूरी तरह से विफल रहा है। उनका सही तरीके से वैक्‍सिनेशन हो, और उन्‍हें खाने की व्‍यवस्‍था हो तो कोई भी डॉग इंसानों के बेहतरीन दोस्‍त और कंपेनियन साबित होंगे। उन्‍होंने कहा कि जब तक इन बेजुबानों के पक्ष में फैसला नहीं आ जाता तब तक यह प्रोटेस्‍ट जारी रहेगा।
Dogs
अनिता गुप्‍ता, पूजा बोरासी, रिशिका, अर्पित कुमावत, अनिता शर्मा, अभिषेक यादव और भाग्‍यश्री आदि डॉग लवर्स और बेजुबानों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले नागरिकों ने बताया कि यह कुत्‍तों के साथ किया जा रहा बहुत बड़ा अन्‍याय है। डॉग्‍स इंसानों के सबसे अच्‍छे और खास दोस्‍त हैं। पशुप्रेमियों ने इस दौरान नारेबाजी भी की और वे अपने साथ पोस्टर्स बनाकर भी लाए थे। इंदौर शहर को डॉग्स के प्रति जागरूक करने और सरकार से डॉग रूल 2023 को लागू कराने के लिए इसका आयोजन किया गया। "आई लव इंदौर" पॉइंट (पलासिया) पर हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सुबह 11 बजे शुरू हुई यह सभा दोपहर 1 बजे तक चलती रही और इसमें लोगों ने सड़कों पर बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन भी किया।
Dogs
हजारों हस्‍ताक्षर पहुंचाएंगे राष्‍ट्रपति तक : उन्‍होंने कहा कि हम इस प्रोटेस्‍ट के जरिये अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों से उनकी राय लेकर उनके हस्ताक्षर लिए गए जिन्हें अब महामहिम राष्ट्रपति एवं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा। कम्युनिटी एनिमल्स के हित में पोस्टर बैनर लगाकर और पर्चे बांटकर लोगों को समाज और धर्म में जीवों की उपयोगिता बताई गई।

आजीवन सजा सुना दी गई : सुप्रीम कोर्ट द्वारा 79 स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के कम्युनिटी डॉग्स को अजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। उसकी अपील के समर्थन में माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम अनुरोध कर रहे हैं। यह आयोजन किसी संस्था संगठन द्वारा नहीं किया गया बल्कि इंदौर के आम एनिमल लवर्स द्वारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस पर जीवहित में लोगों को जोड़ने एवं जागरूक करने के लिए किया गया है।

इस वजह से होते हैं हिंसक : डॉग लवर मनीषा गोस्‍वामी  ने बताया कि आए दिन कुत्‍तों के प्रति हिंसा, उनके साथ दुर्व्‍यवहार और दुत्‍कारने की वजह से उन पर मनोवैज्ञानिक असर हुआ है। ऐसे में खाना भी नहीं मिलता है तो वे कई बार हिंसक हो जाते हैं। उन्‍होंने बताया कि 50 लोग उनके साथ दुर्व्‍यवहार करते हैं ऐसे में कुत्‍ते इंसानों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा यह होता है कि अच्‍छे इरादे से उनके पास जाने वाले को भी वे काट लेते हैं।
Dogs
शहरों से हटाना कोई हल नहीं : प्रियंका बुधोलिया ने बताया कि हमारी डॉग लवर कम्‍यूनिटी कोर्ट के आदेश से पूरी तरह से असहमत है, कुत्‍तों की समस्‍या से ऐसे नहीं निपटा जा सकता। अगर दिल्‍ली से कुत्‍ते हटा लिए गए तो 3 लाख कुत्‍ते पास के गाजियाबाद से दिल्‍ली में आ जाएंगे और यह सिलसिला चलता रहेगा। उन्‍हें शहरों से हटा देना कोई समाधान नहीं है। कुल मिलाकर दिल्‍ली से लेकर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, लखनऊ, बैंगलोर समेत कई राज्‍यों के शहरों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर लोगों में गुस्‍सा है और प्रदर्शन किए जा रहे है।

क्‍या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश : बता दें कि हाल ही में मुंबई में कबूतरों को खतरा मानते हुए हाईकोर्ट ने उन्‍हें दाना डालने पर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान किया है— जबकि दिल्‍ली में सुप्रीम कोर्ट ने कुत्‍तों को ‘गंभीर समस्‍या’ मानते हुए उन्‍हें राजधानी की सड़कों से साफ करने का निर्देश दिया है। उन्‍हें शेल्‍टर हाउस भेजा जा रहा है, जहां पहले से ही बेहद खराब स्‍थिति है। सोशल मीडिया में एबीसी सेंटर्स यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर की हालत को लेकर लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, जहां पहले ही कुत्‍ते बेहद खराब हालत में नारकीय जीवन जी रहे हैं। ऐसे में अगर लाखों कुत्‍तों को शहरों से बाहर किया गया तो उन्‍हें रहने खाने से लेकर उनकी देखभाल को लेकर कोई व्‍यवस्‍था हो सकेगी, इसकी उम्‍मीद किसी को भी नहीं है। शेल्‍टर हाउस और एबीसी सेंटरों में तो और ज्‍यादा हिंसक, बीमार और बेसहारा हो जाएंगे।

सेलिब्रेटी भी कर रहे विरोध : बता दें कि डॉग के अधिकारों के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मेनका गांधी, कपिल देव, जॉन अब्राहिम, भूमि पेडेनकर, जान्‍हवी कपूर, वरुण धवन समेत कई सेलिब्रेटीज और नागरिक सामने आ रहे हैं। इनका कहना है कि कुत्‍तों को शहरों से बेदखल करने की बजाए शहरों में ही उनके लिए कोई वैकल्‍पिक व्‍यवस्‍था तय की जाना चाहिए। कुत्‍तों के अधिकारों के लिए सोशल मीडिया में भी लगातार ट्रेंड चल रहा है।
मोदी दीवार बनकर खड़ा है, ट्रंप के टैरिफ पर लालकिले से प्रधानमंत्री ने अमेरिका को दिया मैसेज

मोदी दीवार बनकर खड़ा है, ट्रंप के टैरिफ पर लालकिले से प्रधानमंत्री ने अमेरिका को दिया मैसेजप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से कहा कि भारत किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे इन लोगों की रक्षा के लिए दीवार की तरह खड़े हैं। यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) में वाशिंगटन कृषि और डेयरी क्षेत्रों में भारत से शुल्क रियायत की मांग कर रहा है। दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ भी लगाया है।

79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर लालकिले की प्राचीर से 103 मिनट बोले PM मोदी, भाषण की 10 बड़ी बातें

79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर लालकिले की प्राचीर से 103 मिनट बोले PM मोदी, भाषण की 10 बड़ी बातेंनई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने 103 मिनट तक भाषण दिया। जानिए उनकी भाषण की 10 खास बातें-

दिवाली पर देशवासियों को PM मोदी देंगे बड़ा तोहफा, 15 अगस्त को ला‍लकिले से किया ऐलान

दिवाली पर देशवासियों को PM मोदी देंगे बड़ा तोहफा, 15 अगस्त को ला‍लकिले से किया ऐलानप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि दिवाली तक वस्तु एवं सेवा कर (GST) में अगली पीढ़ी के सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी को 'काफी' कर राहत मिलेगी और छोटे एवं मध्यम उद्यमों को लाभ होगा। मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के आठ वर्ष पूरे होने के साथ ही जीएसटी में सुधार करने का समय आ गया है।

ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ाई, सिंधु जल समझौते पर भी मोदी ने कही बड़ी बात

ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ाई, सिंधु जल समझौते पर भी मोदी ने कही बड़ी बातप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12वीं बार लालकिले से देश को संबोधित कर पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा

अमित शाह के उम्मीदवार बालियान पर क्यों भारी पड़े भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी?

अमित शाह के उम्मीदवार बालियान पर क्यों भारी पड़े भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी?Constitution Club of India election: पहली बार ऐसा मौका है जब कांस्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव सुर्खियों में है। इसका सबसे बड़ा कारण दोनों ही उम्मीदवारों का भाजपा से जुड़ा होना है। इस चुनाव में सारण से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने भाजपा के ही पूर्व केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान को 100 से अधिक वोटों से हराया है।

कन्नौज में करंट लगने से लाइनमैन की मौत, परिजनों ने किया प्रदर्शन

कन्नौज में करंट लगने से लाइनमैन की मौत, परिजनों ने किया प्रदर्शनकन्नौज (यूपी)। कन्नौज (Kannauj) के ठठिया थाना क्षेत्र (Thathiya police station) के पुंगरा गांव में एक लाइनमैन (lineman) की बिजली का करंट (electric shock) लगने से मौत होने के बाद परिजनों ने तिर्वा बिजली उपकेंद्र पर शव रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों ने पथराव किया जिससे पुलिस की एक गाड़ी के शीशे टूट गए।

ये है भारत का सबसे खूबसूरत और आधुनिक एयरपोर्ट, सुविधाओं में 5-स्टार होटल से भी है आगे

ये है भारत का सबसे खूबसूरत और आधुनिक एयरपोर्ट, सुविधाओं में 5-स्टार होटल से भी है आगेBengaluru kempegowda airport terminal 2: कभी-कभी हवाई अड्डे सिर्फ यात्रा का जरिया नहीं होते, बल्कि खुद में एक शानदार मंजिल बन जाते हैं। बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (Kempegowda International Airport), जिसे हम प्यार से "बेंगलुरु हवाई अड्डा" कहते हैं, इसी बात का जीता-जागता सबूत है। अपनी खूबसूरती और सुविधाओं के कारण यह भारत का पहला 5-स्टार एयरपोर्ट टर्मिनल बन गया है।

सिर्फ 300 भारतीय परिवारों के पास है देश की जीडीपी के 40 प्रतिशत से भी ज्यादा संपत्ति, जानिए अंबानी-अडानी की हिस्सेदारी

सिर्फ 300 भारतीय परिवारों के पास है देश की जीडीपी के 40 प्रतिशत से भी ज्यादा संपत्ति, जानिए अंबानी-अडानी की हिस्सेदारीhurun india rich list 2025: भारत, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, एक अनोखी आर्थिक विरोधाभास का सामना कर रहा है। एक तरफ, यह विकास और प्रगति की नई उंचाइयों को छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ, देश की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा परिवारों के हाथों में केंद्रित हो रहा है। हाल ही में जारी हुई हुरुन इंडिया और बार्कलेज प्राइवेट की रिपोर्ट "मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेसेज लिस्ट" ने इस वास्तविकता को एक बार फिर से सामने ला दिया है।

UP: संपत्ति विवाद में बेटे ने कुदाल से हमला कर पिता की कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

UP: संपत्ति विवाद में बेटे ने कुदाल से हमला कर पिता की कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तारGorakhpur Crime News: गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र (AIIMS police station) में शुक्रवार रात एक व्यक्ति ने पारिवारिक संपत्ति को लेकर लंबे समय से जारी विवाद के कारण अपने पिता की कथित तौर पर कुदाल (killed his father) से हमला करके हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान भागवत मिश्रा (60) के रूप में हुई है और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

आवारा कुत्तों से कैसे मुक्त हुआ नीदरलैंड, क्या भारत भी अपना सकता है ये मॉडल?

आवारा कुत्तों से कैसे मुक्त हुआ नीदरलैंड, क्या भारत भी अपना सकता है ये मॉडल?supreme court guidelines on stray dogs: नीदरलैंड, जो कभी आवारा कुत्तों की एक बड़ी समस्या से जूझ रहा था, आज दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां एक भी आवारा कुत्ता सड़कों पर नहीं घूमता। यह कोई चमत्कारी घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित, मानवीय और दृढ़-इच्छाशक्ति वाली सरकारी रणनीति का परिणाम था। उन्होंने कुत्तों को मारने या क्रूर तरीकों से हटाने की बजाय, एक कल्याण-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जिसे अक्सर "CAR" (Collect, Neuter, Vaccinate, Return) मॉडल कहा जाता है।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
