गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :इंदौर , गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026 (23:22 IST)

इंदौर में जहरीली गैस फैलने से अफरा-तफरी, कई लोग अस्पताल में भर्ती

रावजी बाजार थाने क्षेत्र में जहरीली गैस फैलने की वजह से अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है। कई लोगों को सांस की तकलीफ और उल्टी होने पर अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस बल और दमकल विभाग की गाड़ियां और बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।
किसी कबाड़ी ने कोई सिलेंडर खरीदा था, जिसे काटने के बाद उसे अमोनिया गैस का रिसाव हुआ।  कलेक्टर शिवम वर्मा ने खुद मामले की जानकारी ली ओर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। Edited by : Sudhir Sharma
