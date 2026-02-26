इंदौर में जहरीली गैस फैलने से अफरा-तफरी, कई लोग अस्पताल में भर्ती

किसी कबाड़ी ने कोई सिलेंडर खरीदा था, जिसे काटने के बाद उसे अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। कलेक्टर शिवम वर्मा ने खुद मामले की जानकारी ली ओर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। Edited by : Sudhir Sharma