गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. A child left home upset, fraudsters used AI video to rob parents of lakhs of rupees.
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026 (13:30 IST)

इंदौर में 'AI किडनैपिंग' का खौफनाक खेल: घर से रूठकर निकला बच्चा, जालसाजों ने AI वीडियो दिखाकर मां-बाप से लूटे लाखों

AI kidnapping
इंदौर में AI से वीडियो बनाकर ठगी करने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, एक बच्‍चा नाराज होकर घर से निकला था, इसी का फायदा उठाकर सायबर ठगों ने घटना को अंजाम दे डाला। डीप फेक से वीडियो बनाकर इस तरह से ठगी करने का संभवत: यह पहला मामला है।

दरअसल 1 फरवरी को इंदौर से एक बच्‍चा घरवालों से नाराज होकर श्रीनाथजी दर्शन के लिए चला गया था। यह बच्‍चा कक्षा दसवीं में पढता है। बच्‍चे के लापता होने के बाद घरवालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट MIG पुलिस थाने में दर्ज करवाई। इसके बाद उसके कुछ पोस्‍टर सोशल मीडिया में पोस्‍ट किए थे, इसी पोस्‍टर से बदमाशों को बच्‍चे के लापता होने की खबर मिली। इसका फायदा उठाने के लिए उन्‍होंने डीप फेक से वीडियो बनाकर घरवालों से एक लाख रुपए से ज्‍यादा की ठगी कर डाली।

10वीं में पढ़ने वाला यह छात्र जब घर लौटा तो उसने बताया कि वह श्रीनाथजी दर्शन के लिए गया था। उसका अपहरण नहीं हुआ था। मामले में परिजनों ने पहले MIG थाने में शिकायत की। फिर क्राइम ब्रांच पहुंचे।

ऐसे बनाया वीडियो और परिजन को भेजा : बच्‍चे की मां पूजा प्रजापति ने बताया कि एक फरवरी को 16 वर्षीय बेटा घर से बिना बताए कहीं चला गया था। इस पर हमने MIG थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई और सोशल मीडिया पर बेटे का फोटो अपलोड किया। इसमें लिखा कि यह लापता हो गया है। इसके साथ ही संपर्क करने के लिए तीन मोबाइल नंबर भी दिए थे। इसके बाद दो फरवरी को पति के मोबाइल पर ठग का वीडियो कॉल आया। इसमें मुंह पर कपड़ा बांधे एक आरोपित ने ऐसे दिखाया जैसे बेटा सामने बैठा है। बेटे की पीठ पर चाकू से वार करते हुए दिखाया गया। संभवतः डीपफेक के माध्यम से वीडियो बनाकर अपहरण बताकर ठगी का यह पहला मामला है।

पैसे नहीं दिए तो गर्दन काट देंगे : वीडियो की मदद से घरवालों को जमकर डराया धमकाया गया। इसके बाद आरोपियों ने कहा कि अभी तो बच्चे को इतना ही मारा है, यदि पैसे नहीं दिए तो गर्दन काट देंगे। इसके बाद वह पूछने लगे कि कितनी राशि दे सकते हो। इस पर बताया कि हमारे पास ज्यादा राशि नहीं है। हमने 15-20 हजार देने का बोला, लेकिन वह नहीं माना और 30 हजार रुपए खाते में डलवा लिए। इसके बाद कहा कि एक व्यक्ति बच्चे को लेकर निकल गया है। वह मुझसे भी खतरनाक है, यदि वह इतने में मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो और राशि देनी पड़ेगी। हम डरे हुए थे, इसके बाद हमने कहा कि नहीं है। हम व्यवस्था करते हैं।

बच्‍चे के लिवर-किडनी बेच देंगे : आरोपियों ने कहा कि आपको पता है कि एक बच्चे की किडनी कितने की होती है। बच्चे की किडनी 2 लाख और दिल 3 लाख रुपए में बिकता है। हम इतने में बेच देंगे। इसके बाद घबराकर हमने 1.2 लाख रुपए आरोपियों के भेजे क्यूआर कोड में भेजे।

आधे घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा : आरोपियों ने माता-पिता को डराकर रखा कि जब तक खाते में राशि नहीं आए, फोन मत रखना। नहीं तो हम बच्चे को मार देंगे। इस दौरान करीब 25 मिनट तक माता-पिता को वीडियो काल पर अरेस्ट रखा गया। पिता के नंबर पर फोन आया था, वह घबराते हुए घर पर पहुंचे। जिस नंबर से वीडियो काल आया था, वह यूके का था। वहीं जिस खाते में राशि जमा हुई वह नंबर भारत का था।

इसलिए बच्‍चा चला गया था घर से : एडिशनल डीसीपी, क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि जांच में सामने आया है कि पिछले दिनों 10वीं क्लास का बच्चे को स्कूल की छुटि्टयां करने पर परिवार ने डांट लगाई थी। इससे वह नाराज होकर ट्यूशन के बाद बिना किसी को बताए सांवरिया सेठ दर्शन करने चला गया। जबकि परिवार के लोग उसकी तलाश में जुटे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर उसका फोटो और कॉटेक्ट नंबर जारी किया और बाद में एमआईजी थाने में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। श्रीनाथजी से उसने दोस्त से संपर्क किया और जानकारी दी। 16 वर्षीय बच्चे को डांटा तो वह बिना बताए चला गया था। इंटरनेट मीडिया पर उसकी फोटो डाली थी। एक दिन फोन आया कि उसका अपहरण कर लिया है। बच्चा चाहिए तो एक लाख रुपए देने होंगे। अगले दिन बच्चे का फोन आया कि वह श्रीनाथजी गया हुआ था। यह डीपफेक का मामला हो सकता है। शिकायत दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की : इंदौर में डीप फेक वीडियो मामले में क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। बुधवार को क्राइम ब्रांच में परिजन के बयान हुए हैं। बयान के आधार पर टीम जानकारी जुटाने में लगी है। इसके साथ ही नंबरों की लोकेशन व अन्य टेक्निकल जानकारी भी क्राइम ब्रांच निकाल रही है। साथ ही क्यूआर कोड के माध्यम से किन खातों में पैसा गया है इसका भी टीम पता लगाएगी।
रिपोर्ट : नवीन रांगियाल
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

NCERT का बड़ा फैसला! कक्षा 8वीं की किताब से हटेगा 'न्यायिक भ्रष्टाचार' का चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद मंचा हड़कंप

NCERT का बड़ा फैसला! कक्षा 8वीं की किताब से हटेगा 'न्यायिक भ्रष्टाचार' का चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद मंचा हड़कंपसुप्रीम कोर्ट की कड़ी आपत्ति के बाद NCERT कक्षा 8वीं की सोशल साइंस (CBSE) की पाठ्यपुस्तक से न्यायिक भ्रष्टाचार (Judicial Corruption) से जुड़े अंशों को हटा सकता है। सूत्रों के अनुसार नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने अपनी वेबसाइट से नई सोशल साइंस की किताब को पहले ही हटा लिया है।

दसवीं की परीक्षा के दौरान नाबालिग ने बाथरूम में दिया बच्‍चे को जन्‍म, लड़की ने बताई वजह, पुलिस ने शुरू की जांच

दसवीं की परीक्षा के दौरान नाबालिग ने बाथरूम में दिया बच्‍चे को जन्‍म, लड़की ने बताई वजह, पुलिस ने शुरू की जांचपीथमपुर थाना सेक्टर-1 इलाके में एक प्राइवेट एग्जाम सेंटर पर दसवीं की परीक्षा दे रही एक नाबालिग छात्रा ने टॉयलेट में एक नवजात को जन्म देने के मामले ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। छात्रा अपना मैथ्स का एग्जाम देने पहुंची थी, तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ। वह टॉयलेट गई, काफी देर तक वापस न लौटने पर जब स्कूल स्टाफ ने जाकर देखा, तो वहां छात्रा ने बच्चे को जन्म दे दिया था।

मणिकर्णिका घाट पर 'मसान की होली' पर बढ़ा विवाद, डोम राजा परिवार ने उठाए सवाल, परंपरा को लेकर दी यह चेतावनी

मणिकर्णिका घाट पर 'मसान की होली' पर बढ़ा विवाद, डोम राजा परिवार ने उठाए सवाल, परंपरा को लेकर दी यह चेतावनीControversy escalates over Masaan Holi at Manikarnika Ghat : उत्‍तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर मनाई जाने वाली 'मसान की होली' विवादों के घेरे में आ गई है। खबरों के अनुसार, 'मसान की होली' को लेकर डोम राजा परिवार के वंशज विश्वनाथ चौधरी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस आयोजन पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि चिता की राख से होली खेलने की परंपरा शास्त्रसम्मत नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आयोजन नहीं रोका गया तो वे महाश्मशान में में दाह संस्कार रोकने को बाध्य होंगे।

पुतिन की ‘मीट स्टॉर्म’ रणनीति: अपनों की लाशों पर आगे बढ़ रही रूसी सेना, रूह कंपा देगी सैनिकों की दास्तां

पुतिन की ‘मीट स्टॉर्म’ रणनीति: अपनों की लाशों पर आगे बढ़ रही रूसी सेना, रूह कंपा देगी सैनिकों की दास्तांबीबीसी की डॉक्युमेंट्री ‘The Zero Line’ में रूसी सैनिकों ने युद्ध के मैदान की उस अमानवीयता का खुलासा किया है, जिसे सुनकर दुनिया दंग है। जानें क्या है 'मीट स्टॉर्म' और 'ज़ीरोइंग'।

बिहार में दुल्‍हन को स्‍टेज पर मारी गोली, नकाब पहनकर आया था सिरफिरा, कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदात

बिहार में दुल्‍हन को स्‍टेज पर मारी गोली, नकाब पहनकर आया था सिरफिरा, कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदातBride shot at wedding ceremony : बिहार के बक्सर में शादी समारोह के दौरान हैरान करने वाला मामला सामने आया है। खबरों के अनुसार, स्‍टेज पर जयमाला की रस्म के दौरान एक सिरफिरे युवक ने दुल्हन को गोली मार दी। घटना के बाद शादी समारोह में अफरातफरी और चीख-पुकार मच गई। युवक दुल्‍हन का पुराना प्रेमी बताया जा रहा है, जो कि घटना के वक्‍त मुंह पर नकाब पहनकर आया था। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है।

और भी वीडियो देखें

सुप्रीम कोर्ट की NCERT को कड़ी फटकार, ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ अध्याय पर कारण बताओ नोटिस

सुप्रीम कोर्ट की NCERT को कड़ी फटकार, ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ अध्याय पर कारण बताओ नोटिसSupreme Court NCERT Controversy : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कक्षा 8 की किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' अध्याय पर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए NCERT को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने एनसीआरटी डायेक्टर और शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस करते हुए कहा कि बिना शर्त माफी से काम नहीं चलेगा, इसके पीछे कौन है?

गुजरात में रचा जाएगा नया इतिहास, PM मोदी लांच करेंगे भारत की पहली 'मेड इन इंडिया' सेमीकंडक्टर चिप

गुजरात में रचा जाएगा नया इतिहास, PM मोदी लांच करेंगे भारत की पहली 'मेड इन इंडिया' सेमीकंडक्टर चिपHistory will be created in Gujarat in field of technology : भारत तकनीक के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने की दहलीज पर खड़ा है। खबरों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इसराइल यात्रा से लौटने के बाद जल्द ही गुजरात में देश की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित 'मेड इन इंडिया' सेमीकंडक्टर चिप को लांच कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर चिप (इंटीग्रेटेड सर्किट/IC) सिलिकॉन से बनी एक छोटी डिवाइस है, जिसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का 'दिमाग' कहा जाता है। यह मोबाइल, कंप्यूटर, कार, और मिसाइलों में डेटा प्रोसेस, स्टोर और करंट कंट्रोल करने के लिए अनिवार्य है।

GSEB की परीक्षाएं आज से शुरू, शिक्षामंत्री प्रद्युम्न ने दी शुभकामनाएं, बताए सफलता के टिप्स

GSEB की परीक्षाएं आज से शुरू, शिक्षामंत्री प्रद्युम्न ने दी शुभकामनाएं, बताए सफलता के टिप्सGujarat State Education Board exams : गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। इस अवसर पर राज्य के शिक्षा मंत्री प्रद्युम्न वाजा ने सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि यह समय आपकी सालभर की कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का फल पाने का है। उन्होंने छात्रों से इस पल को डर के बजाय उत्साह और सकारात्मकता के साथ स्वीकार करने का आह्वान किया है, क्योंकि यह परीक्षा उनके शैक्षणिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

MP में फिर बदला मौसम: कहीं बारिश-ओले, तो कहीं बढ़ी गर्मी, जानें आपके शहर का हाल

MP में फिर बदला मौसम: कहीं बारिश-ओले, तो कहीं बढ़ी गर्मी, जानें आपके शहर का हालMadhya Pradesh Weather : मध्य प्रदेश के कई जिलों बारिश, आंधी और ओलावृष्‍टि का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी और आगर जिले में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। जानिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में कैसा है मौसम?

सीएम योगी बने ‘ओडीओपी’ के सबसे बड़े ब्रांड अंबेसडर

सीएम योगी बने ‘ओडीओपी’ के सबसे बड़े ब्रांड अंबेसडरYogi Japan visit: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर व जापान दौरे में जहां एक ओर निवेश और औद्योगिक साझेदारियों की नई गाथा लिखी गई, वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ओडीओपी) के सबसे बड़े ब्रांड अंबेसडर के रूप में भी नजर आए। यूपी की मिट्टी से जन्मी पारंपरिक शिल्प कला ने सिंगापुर व जापान के बच्चों से लेकर अति-विशिष्ट लोगों तक, सबका दिल जीत लिया।

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोनSamsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है।

iQOO 15R भारत में लॉन्च, 7,600mAh की तगड़ी बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानें कीमत और फीचर्स

iQOO 15R भारत में लॉन्च, 7,600mAh की तगड़ी बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानें कीमत और फीचर्सiQOO ने 24 फरवरी, 2026 को भारत में प्रीमियम सेगमेंट के खरीदारों को ध्यान में रखते हुए अपना नया स्मार्टफोन iQOO 15R लॉन्च कर दिया है। वीवो (Vivo) का यह सब-ब्रैंड नए iQOO 15R के साथ एक कॉम्पैक्ट हैंड-फील (पकड़ने में आसान) अनुभव देने की कोशिश कर रहा है। इसकी बिक्री 3 मार्च से Amazon और रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी।

Google Pixel 10a के लॉन्च होते ही Pixel 9a की कीमतों में भारी गिरावट, अब बेहद कम दाम में खरीदने का मौका

Google Pixel 10a के लॉन्च होते ही Pixel 9a की कीमतों में भारी गिरावट, अब बेहद कम दाम में खरीदने का मौकाGoogle Pixel 10a के बाजार में आते ही Google Pixel 9a की सेल ने रफ्तार पकड़ ली है। भारी डिस्काउंट के चलते यह मिड-रेंज स्मार्टफोन अब और भी किफायती हो गया है। 8GB RAM + 256GB वेरिएंट, जो मूल रूप से 49,999 रुपए में लॉन्च हुआ था, अब Amazon, Flipkart और Croma जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर काफी कम कीमत में उपलब्ध है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com