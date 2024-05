दिल्ली की तिहाड़ जेल में नुकीले हथियार से हमला करके कैदी की हत्या

Realme 12x 5G launched as the cheapest 5G smartphone in India : भारत में Realme 12x 5G लॉन्च हो गया है। इसे भारत का सबसे सस्ता 5जी स्मार्टफोन बताया जा रहा है। स्मार्टफोन में 45W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी, 50MP मेन कैमरा और परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100+ प्रोसेसर दिया गया है।