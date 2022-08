एक बाइक पर 7 सवारी देखकर दंग रह गए पुलिसकर्मी, वीडियो हुआ वायरल

पुलिस वालों से उसने कहा कि कुछ जरूरी काम था। इसलिए एकसाथ घर से निकलना पड़ा। बताया जा रहा है कि पुलिस ने युवक को समझाइश देकर छोड़ दिया। लेकिन जाते-जाते युवक ने मजाकिया अंदाज में कहा कि क्या करें साहब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। 3-4 चक्कर लगाने से अच्छा तो एकसाथ ही जाना है।

पुलिस की कार्रवाई के दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया और अब ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर लोग शेयर कर रहे हैं। इतना ही नहीं वीडियो को मनोरंजन के तौर पर ले रहे हैं और लोग इस पर चटकारे ले रहे हैं।

After 27 people in one auto, now presenting 7 people on one as #WorldPopulationDay2022 special. pic.twitter.com/0drP1yHNEy