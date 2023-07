manipur : मणिपुर वायरल वीडियो मामले में 6ठा आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में 1 नाबालिग भी शामिल

Use of AI does not reduce jobs : ऑनलाइन थोक व्यापार (बी2बी) मंच इंडियामार्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) दिनेश अग्रवाल ने कहा है कि कृत्रिम मेधा (AI) के उपयोग से बी2बी नेटवर्किंग का दायरा बढ़ गया है, जिससे क्षेत्र में ज्यादा कार्यबल की जरूरत अचानक से बढ़ गई है।