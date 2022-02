'महाभारत' के भीम का निधन, 74 वर्ष के थे प्रवीण कुमार सोब्ती

इस किरदार ने उन्हें घर-घर में फेमस कर दिया। अपने दमदार शरीर के चलते भीम के किरदार में प्रवीण कुमार सोबती खूब पसंद किए गए।

popularly known for his role as in BR Chopra's passes away at 74 pic.twitter.com/4XYqTztkc8