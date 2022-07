भारी बारिश के बीच घर पर गिरा भूस्खलन का मलबा, 2 को बचाया, 3 फंसे

पालघर। महाराष्ट्र के जिले के कस्बे में बुधवार को हुआ जिसमें 3 लोगों के फंसे होने की आशंका है। पिछले कुछ दिनों से पालघर में हो रही है।

पुलिस ने कहा कि वसई के वालिव इलाके के वागरापाड़ा में एक घर पर सुबह साढ़े छह बजे भूस्खलन का मलबा गिरा। स्थानीय अग्निशमन कर्मियों ने घर से एक महिला और उसकी बेटी को बचाया और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है।

जिलाधिकारी डॉ माणिक गुरसल ने कहा कि परिवार के तीन अन्य सदस्यों के फंसे होने की आशंका है और उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

