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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: कौशांबी/प्रयागराज , Monday, 31 August 2026 (19:32 IST)

Kaushambi Blast : कौशांबी में अवैध पटाखा फैक्टरी में भीषण विस्फोट, 10 से ज्यादा की मौत

Kaushambi Blast
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (19:37 IST)
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उत्तरप्रदेश के कौशांबी जिले में सोमवार को कथित अवैध पटाखा फैक्टरी में हुए भीषण विस्फोट से इलाके में हड़कंप मच गया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि फैक्टरी की पूरी इमारत जमींदोज हो गई और आसपास के कई मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। हादसे में करीब 11 लोगों की मौत बताई जा रहे हैं। इसमें बच्चे भी शामिल हैं जबकि कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हादसे अंदर करीब 25 मजदूर मौजूद थे। 
धमाके के बाद फैक्टरी पूरी तरह तबाह हो गई और आसपास मलबा फैल गया। बताया जा रहा है कि विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके के बाद इलाके में धुएं का बड़ा गुबार छा गया।  मलबे में फंसे लोगों की तलाश के साथ राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। कौशांबी के जिलाधिकारी अमित पाल शर्मा और पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने जताया दु:ख

बताया जा रहा है कि विस्फोट के बाद भी काफी देर तक धमाके होते रहे।  इससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। विस्फोट की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आसपास के कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि कुछ मकानों में रखे LPG सिलेंडरों में भी विस्फोट हुआ और आग लग गई।
इससे स्थिति और भयानक हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को मृतकों के परिवारों के संपर्क में रहने और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।
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