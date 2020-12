अहमदाबाद में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग

अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी के वटवा इलाके में स्थित केमिकल फैक्ट्रियों में भीषण लग गई। इस हादसे में 2 केमिकल यूनिट्स जलकर खाक हो गई।

फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है।

#UPDATE | broke out at around 1 am and it has been brought under control. No casualties reported so far: Rajesh Bhatt, Chief Fire Officer, Ahmedabad. #Gujarat https://t.co/Vmz6FwxVD5