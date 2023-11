ED ने 100 करोड़ के पोंजी स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेता प्रकाश राज को किया तलब

Experts gave this advice to India regarding FTA : अंतररराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) में श्रम प्रावधानों पर बातचीत करते समय सतर्क रुख अपनाने की जरूरत है, क्योंकि इससे घरेलू विनिर्माण और समग्र व्यापार प्रतिस्पर्धी क्षमता पर असर पड़ सकता है।