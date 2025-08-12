मंगलवार, 12 अगस्त 2025
  4. Bihar: Cat applies for residential certificate in Rohtas
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
रोहतास , मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (07:48 IST)

बिहार में बिल्ली ने मांगा निवास प्रमाण पत्र, नाराज कलेक्टर ने दर्ज कराई FIR

रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड में ‘कैट कुमार’ के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है। फोटो के लिए दिए गए स्थान पर एक भूरी आंखों वाली बिल्ली की तस्वीर लगाई।

cat
Bihar news in hindi : बिहार में कुत्ते, एक वाहन और एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के बाद अब एक बिल्ली ने निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड में ‘कैट कुमार’ के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है। हालांकि आवेेेदन से नाराज जिला कलेेेेेक्टर के इस मामले में FIR दर्ज कराई है।
 
निवास प्रमाण पत्र के फॉर्म में फोटो के लिए दिए गए स्थान पर एक भूरी आंखों वाली बिल्ली की तस्वीर लगाई गई है तथा आवेदक के माता-पिता का नाम ‘कैटी बॉस’ और ‘कैटिया देवी’ लिखा है।
 
जिला मजिस्ट्रेट उदिता सिंह ने 29 जुलाई के आवेदन पर गंभीर रुख अपनाया और उनके निर्देश पर नासरीगंज पुलिस थाने में इस मामले के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि जैसे ही संबंधित अधिकारियों ने इस आवेदन को देखा तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। 
 
जिलाधिकारी ने कहा कि इस तरह की लापरवाही से काम में बाधा आती है, प्रशासन की छवि खराब होती है और यह सूचना प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के समान है। आवेदन में दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल पते की मदद से उपयोगकर्ता का पता लगाया जा रहा है। अगर ये फर्जी पाए जाते हैं तो साइबर विशेषज्ञ आईपी एड्रेस के ज़रिए उसका पता लगाएंगे।
 
राज्य में इस तरह की यह पांचवीं घटना है, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा के बाद निवास प्रमाण पत्र के लिए काफी आवेदन किये जा रहे हैं।
 
इससे पहले, ‘डॉग बाबू’ और ‘डॉगेश बाबू’ नामक कुत्तों के नाम से आवेदन करने पर क्रमशः ग्रामीण पटना और नवादा में प्रशासन से इसी तरह की कार्रवाई करने के लिए कहा था।
edited by : Nrapendra Gupta 
BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारी, कठुआ से कर रहा था सीमा पार

BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारी, कठुआ से कर रहा था सीमा पारजम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार को अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहा एक पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों की गोली से मारा गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बीएसएफ ने कहा कि वह इस घटना को लेकर अपने पाकिस्तानी समकक्ष के सामने विरोध दर्ज करा रहा है।

ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले जेलेंस्‍की ने PM मोदी को लगाया फोन, जानिए किस मुद्दे पर हुई बात

ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले जेलेंस्‍की ने PM मोदी को लगाया फोन, जानिए किस मुद्दे पर हुई बातप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत हरसंभव योगदान देने को प्रतिबद्ध है। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत अमेरिका के अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच रूस-यूक्रेन में शांति समझौते को लेकर होने वाली शिखर वार्ता से पहले हुई है।

फतेहपुर में क्यों मचा बवाल, ईदगाह में बने मकबरे का क्या है विवाद, हिन्दू संगठनों ने क्यों लहरा दिया भगवा झंडा

फतेहपुर में क्यों मचा बवाल, ईदगाह में बने मकबरे का क्या है विवाद, हिन्दू संगठनों ने क्यों लहरा दिया भगवा झंडाउत्तरप्रदेश में संभल के बाद अब फतेहपुर में नया विवाद सामने आया है। सोमवार सुबह बजरंग दल, हिन्दू महासभा सहित कई हिन्दू संगठनों ने ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंचकर भगवा लहरा दिया। पुलिस ने पहले से मकबरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी थी। पुलिस ने लाठियां चलाकर भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। बवाल इतना बढ़ा कि 10 थानों की फोर्स बुलाई गई।

प्रियंका गांधी वाड्रा 'लापता', पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत

प्रियंका गांधी वाड्रा 'लापता', पुलिस में गुमशुदगी की शिकायतPriyanka Gandhi Vadra missing: भाजपा के एक नेता ने वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ सोमवार को ‘गुमशुदगी’ की शिकायत दर्ज कराई। इससे एक दिन पहले कांग्रेस के एक छात्र नेता ने भाजपा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी (Union Minister Suresh Gopi) के खिलाफ भी ऐसी ही एक शिकायत दर्ज कराई थी।

Facebook पर प्राइवेसी को लेकर क्यों डरे लोग, आखिर वायरल पोस्ट का क्या है सच

Facebook पर प्राइवेसी को लेकर क्यों डरे लोग, आखिर वायरल पोस्ट का क्या है सचआपके दोस्तों के फेसबुक (Facebook) अकाउंट पर एक जैसी पोस्ट दिखाई दे रही है। इसका कनेक्शन यूजर्स की प्राइवेसी से बताया जा रहा है। इसमें लिखा गया है कि वे अपने निजी डेटा के इस्तेमाल की अनु‍मति नहीं देते हैं। इस पोस्ट करने वाले लोग अपने फ्रेंड्‍स से भी अपील कर रहे हैं कि वह उनके पोस्ट को कॉपी पेस्ट करके एक नए पोस्ट के तौर पर अपनी वॉल पर पब्लिश करें।

कर्नाटक के मंत्री केएन राजन्ना को मंत्रिमंडल से किया बर्खास्त, CM सिद्धारमैया ने राज्यपाल से इसलिए मांगा था इस्‍तीफा

कर्नाटक के मंत्री केएन राजन्ना को मंत्रिमंडल से किया बर्खास्त, CM सिद्धारमैया ने राज्यपाल से इसलिए मांगा था इस्‍तीफाKN Rajanna removed from cabinet : कर्नाटक के सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना को सोमवार को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से राजन्ना को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की सिफारिश की थी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश स्वीकार कर ली। राजन्ना ने लोकसभा चुनाव के दौरान महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में ‘वोट चोरी’ के लिए कर्नाटक में अपनी ही पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को जिम्मेदार ठहराया था राजन्ना को सिद्धारमैया का समर्थक समझा जाता है।

UP : शिक्षा विभाग की ऑनलाइन बैठक में चला अश्लील वीडियो, मुकदमा दर्ज

UP : शिक्षा विभाग की ऑनलाइन बैठक में चला अश्लील वीडियो, मुकदमा दर्जMaharajganj Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में शिक्षा विभाग की एक ऑनलाइन बैठक में अचानक चले अश्लील वीडियो के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज किया। यह घटना 7 अगस्त को ‘जूम’ के माध्यम से आयोजित एक ई-चौपाल सत्र के दौरान हुई। बैठक में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के साथ-साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक, सरकारी शिक्षक और आम लोग शामिल थे। साइबर पुलिस की मदद से मामले की जांच की जा रही है।

बिहार में डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब बिल्ली के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन, पढ़िए क्या है पूरा मामला

बिहार में डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब बिल्ली के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन, पढ़िए क्या है पूरा मामलाबिहार में कुत्ते, एक वाहन और एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के बाद अब एक बिल्ली ने निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड में एक शरारती व्यक्ति ने ‘कैट कुमार’ के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। निवास प्रमाण पत्र के फॉर्म में फोटो के लिए दिए गए स्थान पर एक भूरी आंखों वाली बिल्ली की तस्वीर लगाई गई है तथा आवेदक के माता-पिता का नाम ‘कैटी बॉस’ और ‘कैटिया देवी’ लिखा है।

Rahul Gandhi Vs EC : कांग्रेस के 'वोट चोरी' के दावे गलत, 'फैक्ट चेक' के साथ चुनाव आयोग ने जारी किए दस्तावेज

Rahul Gandhi Vs EC : कांग्रेस के 'वोट चोरी' के दावे गलत, 'फैक्ट चेक' के साथ चुनाव आयोग ने जारी किए दस्तावेजचुनाव आयोग ने कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी द्वारा यहां विरोध मार्च के दौरान किए गए ‘वोट चोरी’ के दावों को सोमवार को ‘तथ्यात्मक रूप से गलत’ करार दिया। चुनाव आयोग ने विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) द्वारा किए गए दावों पर एक “फैक्टचेक” जारी किया। इंडिया गठबंधन ने दिन में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ विरोध मार्च का नेतृत्व किया था।

मल्लिकार्जुन खरगे ने विपक्षी सांसदों को दिया रात्रिभोज, सोनिया गांधी भी हुईं शामिल, अब किस तैयारी में है INDIA गठबंधन

मल्लिकार्जुन खरगे ने विपक्षी सांसदों को दिया रात्रिभोज, सोनिया गांधी भी हुईं शामिल, अब किस तैयारी में है INDIA गठबंधनMallikarjun Kharge New : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को विपक्षी दलों के गठबंधन 'I.‍N.D.I.A.' के सांसदों के लिए रात्रिभोज का आयोजन किया, जिसमें शरद पवार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे नेता शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, डिंपल यादव और जया बच्चन, द्रमुक की के. कनिमोझी और टीआर बालू, राजद की मीसा भारती, शिवसेना (उबाठा) के संजय राउत और प्रियंका चतुवेर्दी, कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई विपक्षी सांसद रात्रिभोज में शामिल हुए।

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खास

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खासLava ने अपना सस्ता 5जी स्मार्टफोन Blaze AMOLED 2 लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने अपने सस्ते स्मार्टफोन्स से चीनी कंपनियों शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो और इनफिनिक्स आदि को कड़ी टक्कर दी है। लावा के 10,000 रुपए से कम वाले फोन की अच्छी डिमांड देखने को मिली है।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।
