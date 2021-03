वोट के लिए कुछ भी करूंगा! लोगों के कपड़े धोने बैठ गए नेताजी...(वीडियो)

दरअसल, एएनआई ने एक वीडियो ट्‍वीट किया है, जिसमें तमिलनाडु से विधानसभा चुनाव लड़ रहे एक नेताजी कपड़े धोते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके आसपास खड़े समर्थकों के चेहरे पर भी मुस्कान दिख रही है। खुद नेताजी अपनी इस 'हरकत' पर अपनी ही हंसी नहीं रोक पाए।



इन नेताजी का नाम है थंगा कथिरावण। नेताजी नगापट्‍टिनम सीट से एआईएडीएमके के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। नेताजी चुनाव प्रचार के दौरान एक घर में जम गए और कपड़े धोना शुरू कर दिया। अपने समर्थकों की तालियों के बीच नेताजी यह कहना भी नहीं भूले कि यदि वे चुनाव जीत गए तो वॉशिंग मशीन देंगे ताकि लोगों को कपड़े धोने की जहमत न उठाना पड़े।

लोगों ने भी इस ट्‍वीट के जवाब में मजेदार कमेंट किए। पूजा मक्कड़ नामक ट्‍विटर हैंडल से लिखा गया- यह सब ड्रामा है। सत्ता में आने के बाद सब भूल जाएंगे। मुझे उम्मीद है जनता सब जानती है। एक अन्य ‍ने लिखा- दुर्भाग्य से इनको समर्थन करना पड़ेगा क्योंकि इनका भाजपा से गठबंधन है।



Tamil Nadu: from Nagapattinam washed clothes and promised to give washing machine after winning elections during campaigning yesterday. pic.twitter.com/orDGoRFUhn