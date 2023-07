जम्मू-कश्मीर के डोडा में 4.9 तीव्रता के भूकंप के झटके, नुकसान की कोई खबर नहीं

Earthquake in Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के डोडा (Doda) जिले में सोमवार सुबह 4.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सुबह 5 बजकर 38 मिनट पर भूकंप आया। फिलहाल भूकंप से किसी तरह का नुकसान होने की खबरें नहीं हैं। एनसीएस ने बताया कि भूकंप का केंद्र डोडा क्षेत्र में जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था।

अधिकारियों के अनुसार डोडा में इस साल जून से लेकर अब तक 12 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए है। भूकंप की तीव्रता हर बार अलग-अलग रही है। जिले में 13 जून को 5.4 तीव्रता के भूकंप के कारण मकानों समेत कई इमारतों में दरारें पड़ गई थीं।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta