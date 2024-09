दिल्ली में 2 मंजिला मकान ढहा, 3 लोगों की मौत, 14 घायल

First three lag rotary bridge in Gujrat: पालनपुर में जमीन से 17 फीट ऊपर भारत का दूसरा थ्री लेग एलिवेटेड ब्रिज बनाया गया है। सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय और भारत सरकार के सहयोग से 89.10 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-58 और राष्ट्रीय राजमार्ग- 27 पर एलसी 165 पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है।