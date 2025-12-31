टोंक में कार से 150 किलो विस्फोटक बरामद, 2 आरोपी गिरफ्‍तार

Rajasthan News in hindi : राजस्थान के टोंक जिले में बुधवार को भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए गए हैं। पुलिस को एक कार से करीब 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है।

टोंक के डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने कहा कि एक मारुति सियाज कार से विस्फोटक जब्त किए गए हैं। यूरिया की बोरियों में छिपाकर रखा गया 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया। इसके अलावा, पुलिस ने 200 विस्फोटक बैटरियां और 1100 मीटर तार बरामद किया है। सामग्री ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया गया।

पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुरेंद्र पटवा और सुरेंद्र मोची के रूप में हुई है, दोनों बूंदी जिले के रहने वाले हैं।

डीएसपी मिश्रा के अनुसार, पुलिस ने एक सूचना के आधार पर, बरोनी पुलिस स्टेशन इलाके में एक कार को रोका और यूरिया खाद की बोरियों में छिपाकर रखा गया लगभग 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया। आरोपी कथित तौर पर विस्फोटक सामग्री को सप्लाई के लिए बूंदी से टोंक ले जा रहे थे।

