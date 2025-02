Prayagraj kumbh 2025: प्रयागराज महाकुंभ में किस तारीख को होगा अंतिम स्नान?

Mukesh Ambani and his family at Prayagraj Maha Kumbh: देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने महाकुंभ में स्नान (bath in Maha Kumbh) किया। उनके साथ उनकी 4 पीढ़ियां भी कुंभ नगरी पहुंचीं। उनकी मां कोकिला बेन, बेटा-बहू आकाश व श्लोका और अनंत व राधिका के साथ मुकेश अंबानी के पोते-पोती पृथ्वी व वेदा भी प्रयागराज पहुंचे।