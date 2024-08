पहली बार पैरालंपिक पोडियम पर 2 भारतीय, अवनि का स्वर्ण तो मोना का कांस्य

India win two medals at the start of Day 2 at the Paralympics!





Avani Lekhara strikes Gold while Mona Agarwal wins Bronze!#Paris2024 #Paralympics #SKIndianSports #Shooting pic.twitter.com/xNbDKiTcM0

BRONZE For INDIA





Mona Agarwal wins bronze medal in the Women's 10m air Rifle SH1 event with a score of 228.7 #Paris2024 #Cheer4Bharat #Paralympics2024@mansukhmandviya @MIB_India @PIB_India @IndiaSports @ParalympicIndia @PCI_IN_Official @Media_SAI @AkashvaniAIR… pic.twitter.com/KaXAtxS70u

— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) August 30, 2024

भारतीय निशानेबाज अवनि लेखरा और मोना अग्रवाल ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए पैरालंपिक में खाता खोला। जहां अवनि लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता तो मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। यह पैरालंपिक में पहली बार हुआ है कि एक ही पोडियम पर दो भारतीय खिलाड़ी चढ़े हो।भारतीय महिला निशानेबाज मेें अवनि लेखरा और मोना अग्रवाल ने शुक्रवार को पेरिस पैरालंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1 वर्ग की स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रमश: स्वर्ण और कांस्य पदक जीते है।आज यहां फाइनल मुकाबले में अवनि ने पैरालंपिक निशानेबाजी में नया रिकार्ड बनाते हुए 249.7 का स्कोर हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दक्षिण कोरिया की ली युनरी और अवनि के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। अवनि ने आखिरी शॉट पर 10.5 का स्कोर किया। वहीं कोरियाई निशानेबाज का आखिरी शॉट पर 6.8 का स्कोर रहा। इसी के साथ अवनि ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया।युनरी को 246.8 के स्कोर के साथ रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं मोना अग्रवाल ने 228.7 का स्कोर करते हुए कांस्य पदक जीता। इसी के साथ अवनि पैरालंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई है।इससे पहले भारतीय निशानेबाज अवनि लेखरा और मोना अग्रवाल ने शुक्रवार को पेरिस पैरालंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1 वर्ग की स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली थी।आज यहां खेले गये मुकाबले में अवनि ने 625. 8 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान तथा मोना अग्रवाल ने 623.1 स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रहते हुये फाइनल में प्रवेश किया था।यूक्रेन की श्चेतनिक 627.5 अंक के साथ पहले स्थान पर रही थी। फाइनल मुकाबले में कुल आठ निशानेबाजों ने इस वर्ग में फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था।