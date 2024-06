आषाढ़ मास की कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी आज, जानें पूजा के शुभ मुहूर्त और विधि

Dont tell your thoughts to anyone: आप किसी को अपना समझकर कोई मन की बात उसे बता देते हैं और जब आपको यह पता चलता है कि आपकी वह बातें अब सभी लोग जानने लगे हैं तो आपको पछताना पड़ सकता है। इसके अलावा जब आप कोई सार्वजनिक रूप से या किसी को अपना समझकर कोई गुप्त रखी जाने वाली बात कर रहे हैं तो आपको यह जानना भी जरूरी है कि आप यह किसने सामने कर रहे हैं।