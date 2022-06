जुलाई माह में आएंगे कई शुभ तीज-त्योहार, व्रत-उपवास पर्व और दिवस

July festivals 2022





धार्मिक दृष्टि से जुलाई (July) का महीना काफी महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने जहां कई व्रत और त्योहार (Vrats and Festivals) आएंगे, वहीं इस माह में कई खास दिवस भी रहेंगे। जैसे इस माह में जगन्नाथ रथयात्रा, श्रावण मास, कावड़ यात्रा, ईद-उल-अदहा, देवशयनी एकादशी, और गुरु पूर्णिमा जैसे बड़े त्योहार भी मनाए जाएंगे। यहां जानिए में आने वाले खास पर्वों और दिवस की जानकारी...





जुलाई 2022 : महत्वपूर्ण व्रत, त्योहार और दिवस-Festivals of the Month of July 2022





1 जुलाई- भगवान जगन्नाथ रथयात्रा, डॉक्टर्स डे, सी.ए. दिवस





3 जुलाई- विनायकी चतुर्थी व्रत





4 जुलाई- स्वामी विवेकानंद पुण्यतिथि





6 जुलाई- मां ताप्ती ज. डॉ. मुखर्जी जयंती, वैस्ववत पूजा,





8 जुलाई- भड़ली नवमी व्रत





9 जुलाई- ईद-उल-अदहा, आशा दशमी व्रत





10 जुलाई- पंढरपुर मेला, अवतार मेहेर बाबा मौन पर्व, आरंभ, हरिशयनी, देवशयनी एकादशी





11 जुलाई- विश्व जनसंख्या दिवस, सोम प्रदोष, विजया-पार्वती व्रत, वासुदेव द्वादशी, मंगला तेरस





13 जुलाई- गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा पर्व, आषाढ़ी पूर्णिमा, स्नान दान व्रत पूर्णिमा





14 जुलाई- श्रावण मास आरंभ, पार्थिव पूजन प्रारंभ, वीर शासन जयंती





16 जुलाई- संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत (चंद्रो.रा. 09.26 पर), पंचक प्रारंभ





17 जुलाई- सूर्य कर्क संक्रांति





18 जुलाई- उज्जैन महाकाल सवारी, मौना पंचमी, नाग मरुस्थले, पहला श्रावण सोमवार





19 जुलाई- मंगला गौरी व्रत





20 जुलाई- पंचक (शाम 06.05 तक) समाप्त







22 जुलाई- सिख धर्म के गुरु, गुरु हरकिशन जयंती





23 जुलाई- लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती





24 जुलाई- कामिका एकादशी व्रत, रोहिणी व्रत





25 जुलाई- दूसरा श्रावण सोमवार, उज्जैन महाकाल सवारी, सोम प्रदोष व्रत





26 जुलाई- मंगला गौरी व्रत, शिव चतुर्दशी





27 जुलाई- अब्दुल कलाम पुण्यतिथि





28 जुलाई- हरियाली अमावस्या, हरेली, पुष्‍य नक्षत्र, स्नान दान श्राद्ध अमावस्या, स्वामी अखंडानंद जयंती





29 जुलाई- पुष्‍य नक्षत्र समाप्त





30 जुलाई- सिंधारा दोज, चंद्रदर्शन, स्वामी करपात्री महाराज ज.