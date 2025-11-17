सोमवार, 17 नवंबर 2025
  What is creamy layer among reserved castes What did CJI BR Gavai say on SC reservation
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: सोमवार, 17 नवंबर 2025 (15:11 IST)

क्या होता है आरक्षित जातियों में क्रीमी लेयर, SC आरक्षण पर क्या बोले CJI बीआर गवई

creamy layer in reservation
What is creamy layer in reservation: भारत के मुख्‍य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने एक बार फिर यह कहकर बहस छेड़ दी है कि वह अनुसूचित जातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर को शामिल नहीं करने के पक्ष में हैं। हालांकि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत अभी तक आधिकारिक तौर पर लागू नहीं किया गया है, लेकिन यह ओबीसी में लागू है। 
 
कौन आता है क्रीमी लेयर में : दरअसल, क्रीमी लेयर (Creamy Layer) से तात्पर्य ओबीसी समुदाय के उन सदस्यों से है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत हो चुके हैं। यह अवधारणा ओबीसी वर्ग में इसलिए लाई गई ताकि आरक्षण का लाभ वास्तव में सबसे पिछड़े और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, न कि केवल उसी वर्ग के उन संपन्न परिवारों तक जो पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। वर्तमान में, जिन परिवारों की कुल वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से अधिक है, वे क्रीमी लेयर में आते हैं। यह सीमा समय-समय पर संशोधित होती रहती है और वर्तमान में यह आय सीमा 8 लाख प्रति वर्ष है। इसे आखिरी बार 2017 में संशोधित किया गया था।
 
ऐसे बच्चों के माता-पिता जो संवैधानिक पदों पर हैं या केंद्र/राज्य सरकार की सेवाओं में ग्रुप 'A' या समकक्ष अधिकारी के रूप में सीधी भर्ती से नियुक्त हुए हैं या जिनके दोनों माता-पिता ग्रुप 'B' अधिकारी हैं, वे भी क्रीमी लेयर में आते हैं, भले ही उनकी आय सीमा से कम हो। जो व्यक्ति क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है।
 
हालांकि समय-समय पर क्रीमी लेयर को लेकर बहस होती रहती है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सिद्धांत को SC/ST पर लागू करने के पक्ष में मत व्यक्त किए हैं। ओबीसी वर्ग में यह अवधारणा इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार (1992) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लागू हुई थी।
 
क्या कहना है सीजेआई का : दरअसल, सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने एक बार फिर कहा है कि वह अनुसूचित जातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर को शामिल नहीं करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मामले में एक आईएएस अधिकारी के बच्चों की तुलना एक गरीब खेतिहर मजदूर के बच्चों से नहीं की जा सकती। जो ओबीसी वर्ग पर लागू होता है, वही अनुसूचित जातियों पर भी लागू होना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मेरे फैसले की व्यापक रूप से आलोचना हुई है।
 
उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति गवई ने 2024 में भी कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने तथा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं देने के लिए एक नीति बनानी चाहिए। जस्टिस गवई ने कहा कि मेरा अब भी मानना ​​है कि जजों से सामान्यतः अपने फैसलों को सही ठहराने की अपेक्षा नहीं की जाती है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
ISRO कर रहा बड़ी तैयारी, Chandrayaan-4 करेगा कमाल, 7 सैटेलाइट होंगे लांच

ISRO कर रहा बड़ी तैयारी, Chandrayaan-4 करेगा कमाल, 7 सैटेलाइट होंगे लांचISRO is making big preparations : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) बड़ी तैयारी कर रहा है। इसरो ने 2028 में चंद्रयान-4 मिशन और 2027 में मानवयुक्त गगनयान मिशन की तैयारी तेज कर दी है। आने वाले वित्त वर्ष में 7 और सैटेलाइट लॉन्चिंग की योजना बनाई जा रही है। इन मिशनों में एक कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कई PSLV और GSLV उड़ानें शामिल होंगी। दुनिया की स्पेस इकोनॉमी भी तेजी से फैल रही है। ISRO का लक्ष्य है कि भारत की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से बढ़कर 8 प्रतिशत तक पहुंच जाए।

महाराष्ट्र में CM फडणवीस का तगड़ा दांव, उद्धव ठाकरे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

महाराष्ट्र में CM फडणवीस का तगड़ा दांव, उद्धव ठाकरे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारीChief Minister Devendra Fadnavis News : महाराष्ट्र में मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा दांव चला है। महाराष्ट्र की भाजपा नीत महायुति सरकार ने बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक लोक न्यास का पुनर्गठन करते हुए शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक बार फिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। फडणवीस सरकार का यह फैसला राजनीतिक नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है, क्‍योंकि मुंबई में कुछ ही महीनों में बीएमसी चुनाव होने हैं।

बिहार में सरकार गठन की तैयारियां तेज, कौन होगा मुख्‍यमंत्री, कब होगा शपथ ग्रहण

बिहार में सरकार गठन की तैयारियां तेज, कौन होगा मुख्‍यमंत्री, कब होगा शपथ ग्रहणबिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। एनडीए गठबंधन की पार्टियों के विधायकों के बैठकों का दौर जारी है। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को राज्‍य का मुख्‍यमंत्री बनाया जा सकता है और वे 19 नवंबर से 20 नवंबर के बीच शपथ पद की शपथ ले सकते हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर होगा मंथन, तेजस्वी ने राजद विधायकों की बुलाई बैठक

बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर होगा मंथन, तेजस्वी ने राजद विधायकों की बुलाई बैठकTejashwi Yadav News : बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार और उसके बाद बहन रोहिणी आचार्य के नाराज होकर घर छोड़ने के बाद तेजस्वी यादव पार्टी के विधायकों संग कल यानी सोमवार को बैठक करेंगे, जिसमें हारे हुए उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है। दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की शर्मनाक हार के बाद लालू परिवार में कलह बढ़ गई है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ने के साथ ही राजनीति भी छोड़ देने का ऐलान कर दिया।

Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य के आरोपों से मचा सियासी तूफान, कौन हैं तेजस्वी के करीबी रमीज नेमत

Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य के आरोपों से मचा सियासी तूफान, कौन हैं तेजस्वी के करीबी रमीज नेमतरोहिणी आचार्य ने कहा कि संजय यादव ने ही यह करने को कहा था। रोहिणी ने एक और नाम का जिक्र किया और वह है रमीज नेमत। रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद रमीज नेमत सुर्खियों में आ गए हैं। यह नाम न पहले मीडिया में सुना गया था, न बिहार की राजनीति में।

बिहार की बेरहम बहू, ससुर का प्रायवेट पार्ट ईंट से कुचला, सिर फोड़ दिया

बिहार की बेरहम बहू, ससुर का प्रायवेट पार्ट ईंट से कुचला, सिर फोड़ दियाdaughter in law crushed father in laws private part in Bihar: बिहार के मोतिहारी जिले में एक सनसनीखेज घटनाक्रम के तहत एक महिला ने बुजुर्ग ससुर का प्रायवेट पार्ट ईंट से कुचल दिया। महिला ने बुजुर्ग के सिर पर भी वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है।

दिल्‍ली विस्‍फोट पर महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, बताया कौन है जिम्‍मेदार?

दिल्‍ली विस्‍फोट पर महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, बताया कौन है जिम्‍मेदार?Mehbooba Mufti's statement on Delhi blasts : दिल्‍ली में हुए लाल किला विस्फोट मामले में जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (JKPDP) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है। महबूबा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुआ धमाका देश में बढ़ रही असुरक्षा के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्र की नीतियों की नाकामी को जाहिर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाजनकारी राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा पर हावी हो गई है।

LIVE: नीतीश कुमार का बिहार CM पद से इस्तीफा

LIVE: नीतीश कुमार का बिहार CM पद से इस्तीफाLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार विधानसभा चुनाव में राजग को भारी बहुमत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पल पल की जानकारी...

बांग्लादेश हिंसा मामले में शेख हसीना दोषी, ICT ने फांसी की सजा सुनाई

बांग्लादेश हिंसा मामले में शेख हसीना दोषी, ICT ने फांसी की सजा सुनाईSheikh Hasina in hindi : अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने 2024 बांग्लादेश हिंसा मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोषी करार दिया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई है।

यूक्रेन में युद्ध ने उत्पन्न किया विशालकाय आवासीय संकट

यूक्रेन में युद्ध ने उत्पन्न किया विशालकाय आवासीय संकटयूक्रेन पर लगभग साढ़े 3 वर्ष पहले शुरू हुए रूस के पूर्ण स्तरीय आक्रमण के कारण इस स्तर का आवासीय संकट उत्पन्न हो गया जैसा अतीत में पहले कभी नहीं देखा गया। यूएन एजेंसियों का आकलन बताया है कि युद्ध के दौरान दो लाख 36 हज़ार से अधिक इमारतें ध्वस्त हो गई हैं और 25 लाख से अधिक आवासीय इकाइयां किसी ना किसी रूप में और स्तर पर क्षतिग्रस्त हुआ हैं या वो जारी युद्ध के कारण पहुंच से बाहर हैं।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
