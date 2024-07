23 राज्यों में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, जानिए कहां कैसा रहेगा मौसम?

weather updates : उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। असम, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में बाढ़ से हालात दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों में 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

इन राज्यों में जमकर बरसा पानी : मेघालय, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, असम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी जमकर बरसा पानी।

दिल्ली में कैसा है मौसम : राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में आज सुबह तेज बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से सराय काले खां समेत कई इलाकों में पानी भर गया। मौसम वैज्ञानिकों ने आज दिल्ली में तेज बारिश की संभावना जताई है।

#WATCH | Waterlogging witnessed in several parts of Delhi after the rainfall.



Visuals from Barapullah flyover. pic.twitter.com/hYnBFn25wI