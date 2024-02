चंडीगढ़ का मेयर चुनाव विवाद दिल्ली पहुंचा, AAP व BJP करेंगे प्रदर्शन

Demonstration of AAP and BJP in Central Delhi: आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदर्शन के मद्देनजर मध्य दिल्ली में शुक्रवार को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और अतिरिक्त पुलिसबल तैनात किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उचित इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया गया है। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

आप का चंडीगढ़ चुनाव को लेकर प्रदर्शन : आप चंडीगढ़ में हुए महापौर पद के चुनाव में कथित धोखाधड़ी को लेकर भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी, वहीं भाजपा ने कहा है कि उसके सदस्य अरविंद केजरीवाल सरकार के 'भ्रष्टाचार' के खिलाफ आप मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन करेंगे। दोनों पार्टियों का मुख्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है और इनके बीच की दूरी 800 मीटर से भी कम है।

पुलिस ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर यातायात प्रभावित होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तथा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होंगे। मंगलवार को भाजपा ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव में जीत हासिल की और इस जीत से विपक्षी गुट 'इंडिया' के घटक आप और कांग्रेस को झटका लगा है। भाजपा की दिल्ली इकाई ने कहा कि उसके अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी अन्य लोगों के साथ केजरीवाल सरकार के 'भ्रष्टाचार' के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।(भाषा)

