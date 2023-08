PMJDY : देश में जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार, 67 फीसदी ग्रामीण क्षेत्रों में खुले खाते

Will Lalu Prasad Yadav go to jail : उच्चतम न्यायालय डोरंडा कोषागार मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दी गई जमानत को रद्द करने के अनुरोध संबंधी सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करने के लिए शुक्रवार को सहमत हो गया। मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक होने वाली है और लालू की पार्टी इसका अहम हिस्सा है।