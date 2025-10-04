शनिवार, 4 अक्टूबर 2025
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Tej Pratap on Rahul Gandhi's foreign trip, former Bihar minister Tej Pratap Yadav, Bihar Assembly elections 2025, राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर तेज प्रताप, बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव, बिहार विधानसभा चुनाव 2025
Written By
Last Modified: शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (00:59 IST)

राहुल गांधी का भारत की मिट्‍टी से मन ऊब गया होगा, तेजप्रताप का तंज

Tej Pratap on Rahul Gandhis foreign trip: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर उन पर तंज किया है। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री तेजप्रताप ने कहा कि हो सकता है कि राहुल गांधी को विदेश ज्यादा पसंद आ गया हो। उनका भारत और बिहार की मिट्‍टी से मन ऊब गया तो वे ताजा हवा खाने चले गए होंगे। 
राहुल गांधी की कोलंबिया यात्रा से जुड़े सवाल पर बिहार के पूर्व मंत्री यादव ने कहा कि हो सकता है कि राहुल गांधी को विदेश ज़्यादा पसंद आ गया हो। उनका भारत और बिहार की मिट्टी से मन ऊब गया तो वे ताजा हवा खाने चले गए होंगे। जब वो लौटेंगे तो उनके चेहरे पर ताजगी दिखेगी। 
 
शिवराज की नसीहत : केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए हालिया बयान पर कहा कि किसी भी देशभक्त नागरिक को, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पद पर क्यों न हो, अपने देश के बाहर अपने देश की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना ​​है कि दुनिया में अपने देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करना देश के प्रति अपराध है। हम अपने देश में आपस में चर्चा कर सकते हैं, संसद मंच है लेकिन हमें दुनिया में अपने देश को बदनाम नहीं करना चाहिए।
 
क्या कहा सम्राट चौधरी ने : बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए हालिया बयान पर कहा कि कोलंबिया में जाकर वे क्या कहते हैं भारत के लोगों को उससे मतलब नहीं है। भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रहा है।
POJK में बवाल जारी, भारत ने कहा- पाक सेना कर रही है बर्बरता

POJK में बवाल जारी, भारत ने कहा- पाक सेना कर रही है बर्बरताViolent protests in PoK: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (POJK) में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों और बुलडोज़र को आग के हवाले कर दिया है। इलाके में तनाव घटाने को लेकर पाकिस्तान सरकार और जम्मू-कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी (JKAAC) के बीच बातचीत के कल शुरू होने के बावजूद, पीओजेके में भारी अशांति देखी गई।

50 देश, 62 करोड़ दर्शक, अयोध्या की रामलीला ने रचा नया इतिहास

50 देश, 62 करोड़ दर्शक, अयोध्या की रामलीला ने रचा नया इतिहासAyodhyas Ramlila: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या ने एक बार फिर विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष प्रयासों और मार्गदर्शन में अयोध्या की रामलीला आज विश्व की सबसे बड़ी और भव्य रामलीला बन चुकी है। डिजिटल क्रांति के दौर में यह आयोजन केवल भारत तक सीमित न रहकर विश्वव्यापी सांस्कृतिक उत्सव में बदल गया है।

आई लव मोहम्मद विवाद में ओवैसी की एंट्री, पूछा इस मुल्क को आप कहां लेकर जाएंगे

आई लव मोहम्मद विवाद में ओवैसी की एंट्री, पूछा इस मुल्क को आप कहां लेकर जाएंगेOwaisi on I Love Mohammad : हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमनी (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश में 'आई लव मोदी' बोल सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद का नाम नहीं ले सकते।

CM योगी ने चॉकलेट देकर बच्चों पर लुटाया प्यार, नाम और क्लास पूछकर बोले- खूब पढ़ना, खूब आगे बढ़ना

CM योगी ने चॉकलेट देकर बच्चों पर लुटाया प्यार, नाम और क्लास पूछकर बोले- खूब पढ़ना, खूब आगे बढ़नाChief Minister Yogi Adityanath News : गोरखनाथ मंदिर परिसर में शुक्रवार सुबह भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत से बच्चों से मुलाकात की। प्यार लुटाते हुए उनसे आत्मीय बातचीत कर चॉकलेट दिया। नाम और पढ़ाई के बारे में पूछा और खूब आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाल प्रेम जगजाहिर है। प्रोटोकॉल परे कर बच्चों से मिलना, उनसे ठिठोली करना, उन्हें दुलारना, खूब पढ़ने का आशीर्वाद देना और चॉकलेट देना उनकी खासियत है।

पाकिस्तान के 15 जेट मार गिराने के दावे पर बोले वायुसेना प्रमुख

पाकिस्तान के 15 जेट मार गिराने के दावे पर बोले वायुसेना प्रमुखair force chief on Operation Sindoor : ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना के विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के दावे पर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का बयान 'मनोहर कहानियां' है। उन्हें खुश रहने दीजिए, आखिरकार, उन्हें भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने दर्शकों को कुछ दिखाना है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

ग़ाज़ा : बमबारी, ड्रोन हमलों के भय से कांपते घायल बच्चे, 'हम बचने के लिए जाएं कहां'

ग़ाज़ा : बमबारी, ड्रोन हमलों के भय से कांपते घायल बच्चे, 'हम बचने के लिए जाएं कहां'संयुक्त राष्ट्र सहायता टीम ने शुक्रवार को ग़ाज़ा में कामचलाऊ अस्पतालों में व्यथित कर देने वाली परिस्थितियों पर गहरा क्षोभ प्रकट किया है, जहां समय से पहले जन्म लेने वाले नवजात शिशु ऑक्सीजन के लिए कराह रहे हैं और स्वास्थ्यकर्मी उन बच्चों को बचाने में जुटे हैं जो कि अपने टैंट में हवाई हमलों की चपेट में आ गए थे। कुछ पीड़ित वे भी हैं, जिनके खाद्य सामग्री लाते समय ड्रोन हमले की चपेट में आने की आशंका है।

Rajasthan : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्‍ता, पेंशनर्स को भी होगा फायदा

Rajasthan : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्‍ता, पेंशनर्स को भी होगा फायदाRajasthan News : दीपावली से पहले राजस्‍थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश की भजन लाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्‍यमंत्री भजन लाल शर्मा की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी और पेंशनधारकों की पेंशन भी बढ़ जाएगी।

ट्रंप की धमकी! हमास पर ऐसा कहर टूटेगा कि पहले कभी नहीं देखा होगा

ट्रंप की धमकी! हमास पर ऐसा कहर टूटेगा कि पहले कभी नहीं देखा होगाWhat is the Israel Palestine Peace Agreement : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को हमास को नई समय सीमा दी है साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे प्रस्तावित समय शांति समझौते पर सहमत होना होगा। ... और यह उसके लिए आखिरी मौका है। यदि समझौता नहीं हुआ तो हमास के खिलाफ ऐसा कहर टूटेगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों से आए सबसे अधिक सुझाव

ग्रामीण क्षेत्रों से आए सबसे अधिक सुझावDeveloped Uttar Pradesh 2047 campaign: उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 'समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश @2047 अभियान' को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। अभियान के तहत प्रदेश के सभी 75 जनपदों में नोडल अधिकारियों एवं प्रबुद्ध जनों ने भ्रमण कर छात्रों, शिक्षकों, व्यवसायियों, उद्यमियों, कृषकों, स्वयंसेवी संगठनों, श्रमिक संघों, मीडिया और आम जनता से संवाद स्थापित किया है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
