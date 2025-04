तमिलनाडु के राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

Did US President Donald Trump lie about India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के उलट भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका पर 7-8 प्रतिशत ही टैरिफ लगाता है। दूसरी ओर, ट्रंप ने कहा था कि भारत अमेरिका पर 58 फीसदी टैरिफ लगाता है। गोयल के स्पष्टीकरण के बात स्पष्ट हो गया है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं।