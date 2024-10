पंजाब पंचायत चुनाव पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

What is the PM internship scheme : सरकार के युवाओं को देश की 500 प्रमुख कंपनियों में इंटर्नशिप कराने की योजना पीएम इंटर्नशिप स्कीम को बड़े पैमाने पर युवाओं को समर्थन मिला है और एक दिन 1.55 लाख से अधिक युवाओं ने पंजीयन कराया है।