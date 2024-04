सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 14 साल की रेप पीड़िता को 30 हफ्ते का गर्भ गिराने की दी इजाजत

The student fainted after seeing his marks : आपने अक्‍सर परीक्षा परिणाम में ज्‍यादा अंक आने पर खुशी मनाते हुए देखा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक छात्र अपना बोर्ड रिजल्ट देखकर बेहोश हो गया, इतना ही नहीं उसकी हालत इतनी खराब हुई कि उसे आईसीयू तक में भर्ती करना पड़ गया।