भाजपा सांसद स्वामी के निशाने पर नेहरू और वाजपेयी, पीएम मोदी पर भी कसा तंज

नई दिल्ली। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की मुर्खता की वजह से भारतीय तिब्बत और ताइवान को चीन का हिस्सा मानते हैं।

स्वामी ने कहा कि नेहरू और एबीवी की मुर्खता की वजह से हम भारतीय तिब्बत और ताइवान को चीन का हिस्सा मानते हैं। अब चीन परस्पर सहमत वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) का सम्मान भी नहीं करता और उसने लद्दाख के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमला करते हुए कहा कि मोदी का यह कहना है कि कोई आया ही नहीं। उनका बयान स्तब्ध करने वाला है। चीन को पता होना चाहिए कि हमारे पास फैसला करने के लिए चुनाव हैं।

