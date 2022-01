वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड का बयान, गेट नंबर 3 पर मची भगदड़, हादसे में 12 की मौत (Live Updates)

-केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह माता वैष्णो देवी तीर्थ क्षेत्र में मची भगदड़ के बाद उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए जम्मू-कश्मीर के कटरा के लिए रवाना हो गए।

-सिंह ने ट्वीट किया, 'मैं माता वैष्णो देवी तीर्थ क्षेत्र में हुई दुर्घटना के कारण पैदा हुए हालात का जायजा लेने के लिए तत्काल कटरा रवाना हो रहा हूं। मैं प्रशासन के साथ विस्तार से चर्चा करूंगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी जानकारी दूंगा।'

I’m immediately rushing to #Katra to take stock of the situation arising out of the tragedy at Mata #VaishnoDevi Shrine. I look forward to have a detailed discussion with the administration and report it back to Hon’ble PM Sh @NarendraModi.