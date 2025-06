राजा-सोनम रघुवंशी मामले के बाद क्यों फिर याद आया 'सोनम गुप्ता बेवफा है'? जानिए, क्यों ट्रेंड हो रहा है वो 10 का नोट!

why sonam bewafa hai is getting viral: सोशल मीडिया की दुनिया भी अजीब है! यहां कब, कौन और किस वजह से ट्रेंड करने लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने लोगों को बरसों पुराना, लेकिन बेहद चर्चित मीम 'सोनम गुप्ता बेवफा है' की याद दिला दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजा और सोनम रघुवंशी के सनसनीखेज मामले की, इस मामले में राजा रघुवंशी की हत्या के बाद पत्नी सोनम रघुवंशी के मिलने से हत्या की गुत्थी सुलझती नजर आ रही है। इस मामले पर पूरे देश की नजर थी लेकिन जिस तरह का सोनम के मिलने से यह मोड़ आया उसके बाद एक बार फिर 10 रुपये का वो नोट, जिस पर कभी 'सोनम गुप्ता बेवफा है' लिखा था, ट्रेंड करने लगा है।





राजा-सोनम रघुवंशी का हैरान कर देने वाला मामला

यह कहानी शुरू होती है इंदौर के एक नवविवाहित जोड़े, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी से। शादी के कुछ ही दिनों बाद, यह जोड़ा अपना हनीमून मनाने के लिए शिलॉन्‍ग निकल पड़ा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक दोनों लापता हो गए। 2 जून को राजा की लाश शिलॉन्‍ग से मिली लेकिन सोनम का कुछ पता नहीं चला। आशंका होने लगी कि जिन अपराधियों ने राजा की हत्या की उन्होंने सोनम का अपहरण कर लिया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह हुई कि आखिरकार सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मिली। सोनम रघुवंशी को अपने पति को मौत के घाट उतारने के आरोप में पकड़ा गया। यह खबर आग की तरह फैली और सोशल मीडिया पर एक बार फिर 'सोनम' नाम ट्रेंड करने लगा।





'सोनम गुप्ता बेवफा है' की याद क्यों आई?

सोनम रघुवंशी के इस जघन्य कृत्य के बाद, लोगों को बरसों पुराना, लेकिन बेहद चर्चित मीम 'सोनम गुप्ता बेवफा है' याद आने लगा। आपको याद होगा, एक समय था जब भारत के 10 रुपये के नोट पर हाथ से लिखा हुआ 'सोनम गुप्ता बेवफा है' हर जगह वायरल हो रहा था। यह एक ऐसा मीम था जिसने बेवफाई के आरोप को हास्य और व्यंग्य का रूप दे दिया था।





अब जब सोनम रघुवंशी अपने पति की हत्या के आरोप में पकड़ी गई हैं, तो सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत इस मामले को 'सोनम गुप्ता बेवफा है' मीम से जोड़ दिया। लोगों का कहना है कि यह 'बेवफाई' का एक नया और कहीं अधिक गंभीर रूप है। सोशल मीडिया पर मीम्स और टिप्पणियों की बाढ़ आ गई है, जहाँ लोग सोनम रघुवंशी के कृत्य को 'सोनम गुप्ता बेवफा है' की नई परिभाषा दे रहे हैं।