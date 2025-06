सोनम ने ही कराई पति राजा की हत्या, यूपी में सरेंडर किया, 3 आरोपी भी गिरफ्तार

हनीमून मनाने मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी ने ही कराई थी। उसने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया है। वारदात में शामिल तीन हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मेघालय CM संगमा ने दी जानकारी दी। राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। वे 20 मई को हनीमून के लिए शिलॉन्ग के लिए रवाना हुए। 23 मई को लापता हो गए।

Four persons, including wife, arrested in connection with Indore man's murder in Meghalaya: DGP I Nongrang



Wife allegedly involved in Indore man's murder during honeymoon in Meghalaya, had hired killers: DGP Nongrang pic.twitter.com/SVGBRAz3md