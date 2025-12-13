शनिवार, 13 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: भोपाल/ नई दिल्ली , शनिवार, 13 दिसंबर 2025 (17:11 IST)

केंद्रीय मंत्री शिवराज की क्‍यों बढ़ाई सुरक्षा, आखिर क्‍या है खतरा?

Shivraj Singh Chouhan's security increased
Shivraj Singh Chouhan's security has been increased : मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की सुरक्षा बढ़ा दी है। चौहान के भोपाल और दिल्ली स्थित बंगलों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने ये अहम फैसला लिया है। खबरों के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री चौहान को लेकर पाकिस्तान से जुड़ी कुछ संदिग्ध धमकियों के इनपुट मिले हैं। चौहान के पास पहले से ही Z प्लस सुरक्षा है। दिल्ली से लेकर भोपाल में उनके बंगलों के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाते हुए चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। जेड प्लस सुरक्षा के बाद अतिरिक्त सुरक्षा के कारण ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई।

ख‍बरों के अनुसार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (ISI) और कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व शिवराज सिंह चौहान के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। यही कारण हो सकता है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चौहान के भोपाल और दिल्ली स्थित बंगलों की सुरक्षा बढ़ाई गई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने ये अहम फैसला लिया है। खबरों के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री चौहान को लेकर पाकिस्तान से जुड़ी कुछ संदिग्ध धमकियों के इनपुट मिले हैं। चौहान के पास पहले से ही Z प्लस सुरक्षा है। दिल्ली से लेकर भोपाल में उनके बंगलों के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाते हुए चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं।

जेड प्लस सुरक्षा के बाद अतिरिक्त सुरक्षा के कारण ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। दूसरी ओर सियासी गलियारों में एक बार फिर उनके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अटकलें लगने लगी हैं। केंद्र सरकार ने प्रदेश के मुखिया मुख्‍यमंत्री मोहन यादव के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत कार्यक्रमों, सार्वजनिक आयोजनों में भी सुरक्षा प्रोटोकॉल का ध्यान रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थीं। अनुभव, संगठन से जुड़ाव और स्वीकार्यता ये 3 ऐसे फैक्टर हैं, जिन पर शिवराज सिंह चौहान खरे उतरते हैं। इसलिए भी शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा व्यवस्था को सियासी नजर से देखा जा रहा है। क्‍योंकि शिवराज को जब पहली बार प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित किया जाना था, तब भी उनकी सुरक्षा को लेकर एजेंसियां अलर्ट थीं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को 'अति-गोपनीय' पत्र भेजा है। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा को भी उनके यात्रा मार्ग और कार्यक्रमों की अग्रिम सुरक्षा जांच के निर्देश दिए गए हैं।
वैसे यह पहली बार नहीं है जब शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। खुफिया फाइलों में दर्ज पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो वे हमेशा से संवेदनशील श्रेणी में रहे हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान सार्वजनिक रूप से अध्यक्ष पद की दौड़ को लेकर कोई दावा नहीं कर रहे हैं, वे बार-बार यही कहते नजर आते हैं कि फिलहाल उनका फोकस पूरी तरह से कृषि मंत्रालय और किसानों से जुड़े कार्यों पर ही है।
Edited By : Chetan Gour
Webdunia
