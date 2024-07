शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का सनसनीखेज आरोप, केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब

9 out of 10 mobile customers are troubled by call drop : लगभग 89 प्रतिशत मोबाइल उपयोगकर्ताओं को पिछले 3 3 माह में कॉल ड्रॉप की समस्या का सामना करना पड़ा है और 10 में से 9 लोगों ने कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप के जरिए कॉल करने के लिए वाई-फाई नेटवर्क का इस्तेमाल किया है। यह सर्वेक्षण 362 जिलों से विभिन्न सवालों पर आई कुल 32,000 प्रतिक्रियाओं पर आधारित है।