महंगी पड़ी वंदे भारत ट्रेन के साथ सेल्फी, बंद हो गए गेट, 190 किमी दूर पहुंचा

राजमुंदरी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ सेल्फी लेना एक शख्‍स को खासा महंगा पड़ गया। जैसे ही वह सेल्फी लेने ट्रेन में चढ़ा, गेट बंद हो गए और ट्रेन चल दी। उसे ट्रेन में करीब 190 किलोमीटर का सफर करना पड़ा। इस बीच टीटी ने उसे पकड़ लिया।

बताया जा रहा है कि यह वाकया आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में हुआ। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को देख यह शख्‍स खुद को रोक नहीं पाया और ट्रेन पर चढ़कर फटाफट एक के बाद कई सेल्फियां ली। इस बीच जैसे ही वह ट्रेन से उतरने लगा, गेट बंद हो गए।

इस बीच टीसी भी आ गया। उसने टीसी से दरवाजा खोलने की मिन्नत की, लेकिन टीसी ने इसमें असमर्थता जाहिर कर दी। इसके बाद वह ट्रेन में सवार होकर 190.6 किलोमीटर दूर विशाखापत्तनम तक गया। टीसी ने उससे विशाखापत्तनम तक का किराया लिया और वहां उतार दिया। बाद में किसी तरह वह विशाखापटनम से राजमुंदरी लौटा।

One man in vande Bharat express came inside to take photos & selfies.....door does not open 12 hours bokka vidki....6000 penalty pic.twitter.com/q8IPD7JXaM