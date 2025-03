Rana Sanga Controversy: औरंगजेब विवाद के बीच राणा सांगा पर छिड़ा युद्ध, SP सांसद ने बताया गद्दार

government is bringing made in india web browser for internet users : भारत अपना खुद का वेब ब्राउजर बनाने की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए सरकार ने एक प्रतियोगिता के माध्यम से 3 कंपनियों को चयन किया है। स्वदेशी वेब ब्राउजर विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज में जोहो कार्पोरेशन के उला को विजेता घोषित किया गया है।