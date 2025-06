राजा रघुवंशी की बहन सोशल मीडिया पर क्यों हो रही है ट्रोल, जानिए कौन है सृष्टि रघुवंशी और क्या है पूरा माजरा

India became self-reliant in the defense sector: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व के 11 वर्षों के दौरान भारत का रक्षा क्षेत्र (defense sector) बड़े पैमाने पर आयात-आधारित मॉडल से विश्वसनीय वैश्विक निर्यातक (Global Exporter) के रूप में तब्दील हो गया है।