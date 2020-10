IMF अनुमान पर राहुल का कटाक्ष, यह नफरत से भरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ठोस उपलब्धि

नई दिल्ली। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बांग्लादेश के, प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में निकट भविष्य में भारत से आगे निकलने संबंधी (IMF) के अनुमान को लेकर भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह नफरत से भरे की ठोस उपलब्धि है।

उन्होंने बुधवार को आईएमफ के अनुमान संबंधी एक ग्राफ को साझा करते हुए ट्वीट किया, 'यह भाजपा के नफरत भरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की छह साल की ठोस उपलब्धि है। बांग्लादेश भारत से आगे निकलने वाला है।'

Solid achievement of 6 years of BJP’s hate-filled cultural nationalism:

Bangladesh set to overtake India.



pic.twitter.com/waOdsLNUVg