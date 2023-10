EVM से चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी : मोदी

Shock to Congress before elections in Telangana : तेलंगाना विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले कांग्रेस को शुक्रवार को उस समय झटका लगा जब उसके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पोन्नाला लक्षमैया ने पार्टी के भीतर अन्यायपूर्ण माहौल होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। पोन्नाला ने कहा, मैं एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया हूं जहां मुझे लगता है कि मैं अब ऐसे अन्यायपूर्ण माहौल में नहीं रह सकता।