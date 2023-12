प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, बाइडेन 8वें स्थान पर

PM Modi becomes the world's most popular leader : दुनिया के लोकप्रिय नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बादशाहत कायम रखी है। 'ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर' पर 76 प्रतिशत लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में टॉप 5 में भी जगह नहीं मिली है।





खबरों के अनुसार, अमेरिकी फर्म 'मॉर्निंग कंसल्ट' की ग्लोबल लीडर रेटिंग में 76 प्रतिशत लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया है, जबकि इस रेटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को 8वां स्थान मिला है। इससे पहले आई रैंकिंग में भी प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में सबसे ऊपर थे।





लोकप्रिय नेताओं की सूची में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 66 फीसदी लोगों ने मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल को पसंद किया है, जबकि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बर्सेट 58 फीसदी के साथ तीसरे पायदान पर हैं। चौथे नंबर पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को 49 फीसदी रेटिंग मिली है।





पांचवें नंबर पर 47 फीसदी रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। दुनिया के लोकप्रिय नेता के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस बार की रेटिंग में 37 प्रतिशत लोगों ने पसंद किया है।

Edited By : Chetan Gour