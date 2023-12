चंद्रयान-3 से जुड़ी सफलता पर PM मोदी बोले- प्रौद्योगिकी की एक और उपलब्धि हासिल की

Many revelations in the book written on Pranab Mukherjee : पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर लिखी गई एक पुस्तक में कहा गया है कि 2013 में राहुल गांधी द्वारा एक अध्यादेश की प्रति फाड़े जाने की घटना से वह स्तब्ध रह गए थे। पुस्तक में दावा किया गया है यह घटनाक्रम 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ।