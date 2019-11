प्रज्ञा ठाकुर को महंगा पड़ा बयान, रक्षा मंत्रालय की कमेटी से हटाया

नई दिल्ली। भोपाल से भाजपा सांसद को लोकसभा में गोडसे के समर्थन में बयान देना खासा महंगा पड़ गया। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा साध्वी प्रज्ञा के बयान से काफी नाराज हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें रक्षा मंत्रालय की कमेटी से हटा दिया है।

#WATCH BJP Working President JP Nadda: Pragya Thakur's statement (referring to as 'deshbhakt') yesterday in the parliament is condemnable. She will be removed from the consultative committee of defence. pic.twitter.com/hHO9ocihdf