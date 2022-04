अमित शाह के हिंदी पर बयान से विपक्ष नाराज, दक्षिण के राज्यों ने लगाया गंभीर आरोप

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हिंदी 'राजभाषा' है, न कि 'राष्ट्रभाषा' जैसा कि राजनाथ सिंह ने संसद में तब कहा था जब वह गृह मंत्री थे। रमेश ने कहा, 'मैं हिंदी के साथ बहुत सहज हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसे किसी पर थोपा जाये। अमित शाह इसे थोपकर हिंदी का नुकसान कर रहे हैं।'

Hindi is Raj Bhasha not Rashtra Bhasha,as Rajnath Singh said in Parliament when he was HM. Hindi imperialism will be the death knell for India. Im very comfortable with Hindi, but I don’t want it rammed down anybody's throat. is doing a disservice to Hindi by imposing it