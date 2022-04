प्रधानमंत्री मोदी ने दी जगजीवन राम को श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौर के अग्रणी दलित नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम को मंगलवार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और आजादी के बाद उनके उल्लेखनीय योगदान को हमेशा याद रखेगा।

मोदी ने ट्वीट किया, ' जी की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। हमारा देश हमेशा उनके उल्लेखनीय योगदान को याद रखेगा, चाहे वह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हो या आजादी के बाद। प्रशासनिक कौशल और गरीब वर्ग के लिए उनकी चिंता को लेकर उनकी व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है।'

Tributes to Ji on his birth anniversary. Our nation will always remember his remarkable contribution be it during the freedom movement or after Independence. He was widely admired for his administrative skills and concern for the poor. pic.twitter.com/2Z1Gh6AGOV