पीएम मोदी को सता रही है बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता, मोहम्मद यूनुस से क्या कहा?

What will change regarding Wakf law: वक्फ कानून में संशोधन को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। लोकसभा में बुधवार को 12 घंटे की लंबी चर्चा के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक पास हो गया। रात 2 बजे हुई वोटिंग में कुल 520 सांसदों ने हिस्सा लिया, जिसमें 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाले।