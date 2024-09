वेब सीरीज IC 814 को लेकर Netflix कंटेंट हेड को नोटिस, IB मंत्रालय ने किया तलब

President Draupadi Murmu on a 3 day visit to Maharashtra from today: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार से महाराष्ट्र का 3 दिवसीय दौरा करेंगी और इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति भवन ने सोमवार को बताया कि मुर्मू कोल्हापुर के वारणानगर में श्री वारणा महिला सहकारी समूह के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत करेंगी।